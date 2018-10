Murieron tres niños de seis meses de edad por neumonía en Los Teques

Tres niños de seis meses, un año y cuatro años murieron en la emergencia pediátrica del Hospital Victorino Santaella Ruíz, ubicado en los Teques (Miranda) debido a una neumonía.

A los menores no les administraron la vacuna antineumocócica, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe darse a los recién nacidos en tres dosis durante los primeros meses de edad, así lo informó El Pitazo.

Los padres de los niños indicaron que les dio tos y catarro, y su condición fue empeorando con los días. Ingresaron con infección respiratoria aguda al centro de salud, y fallecieron 48 horas después.

En el centro de salud no contaban con antibióticos para tratar la enfermedad, y no se descarta, de acuerdo con fuentes internas del hospital, que los nilños hayan adquirido la enfermedad en el hospital, debido a que las instalaciones no están correctamente esterilizadas ni han sido limpiadas con regularidad.

Lea más en El Pitazo