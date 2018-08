Alejandra Briceño, paciente del Hospital Universitario de Caracas (HUC), quien sufre de diferentes enfermedades y distintas hernias, asegura que no ha recibido ayuda por parte de las autoridades del gobierno venezolano.

La mujer vive con su hijo y suele pasar la mayor parte del tiempo en cama, debido a que sus condiciones no le permiten estar en constante movimiento. Sin embargo, explicó que a veces intenta sentarse, pero con mucho dolor.

“Me estoy muriendo por falta de medicinas. Yo no me quiero suicidar, quiero vivir”, expresó en una entrevista a TV Venezuela.

Briceño mostró exámenes y certificados de su condición médica, los cuales en oportunidades ha llevado hasta el Palacio de Miraflores. Sin embargo, nunca ha obtenido una respuesta.

