Codevida: Todos los días vemos rechazos de órganos y el gobierno no actúa

Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), afirmó este viernes que los trasplantes de órganos se encuentran suspendidos en los centros públicos del país por problemas con los insumos médicos.

“Las condiciones hospitalarias no están aptas. Trasplantar a una persona para no garantizarle su trasplante no tiene sentido. Todos los días lo que vemos son rechazos de órganos y no vemos que el gobierno actúe”, dijo Valencia en una entrevista para Globovisión.

El director de Codevida indicó que el gobierno mantiene un silencio absoluto ante la escasez de inmunosupresores. “No puede pasar un día más para que los pacientes tengan los medicamentos. Hay organismos idóneos como la organización panamericana de la salud que en dos semanas pueden traer las medicinas necesarias”, expuso.

El activista por los derechos humanos señaló que el Seguro Social siempre trabajó en pro de personas en condiciones de salud crónica. “El llamado es a la sensatez, estamos en una situación devastadora. Basta de muerte”.