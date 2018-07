Profesor de la UCV aseguró que no puede pagar el arreglo de unos zapatos

José Ibarra, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), denunció que con su sueldo no le alcanza para reparar sus zapatos rotos.

Ibarra publicó en su Twitter una foto en la que muestra los zapatos con la suela despegada y asegura que no puede pagar el cambio pues cuesta 20.000.000 bolívares y el salario que recibe por las clases no es suficiente.

“No me da pena decirlo: con estos zapatos me traslado a la UCV a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela pues sale en 20 millones”, expresó el profesor.