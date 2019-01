Consulares americanos no podrán salir de Valle Arriba el 24 de enero

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela alertó este miércoles a sus ciudadanos en el país que las protestas podrían continuar durante varios días.

El recinto americano aseguró que mantendrá sus horarios regulares de trabajo. Acotó que este jueves atenderá desde las 8:00 am a las 3:00 pm a los estadounidenses que necesiten servicios de emergencia. Todas las citas para visa están canceladas para la fecha.

Los trabajadores consulares no podrán salir de las zonas de Valle Arriba, Santa Fe y Campo Alegre. Para concluir, les sugirieron a sus ciudadanos que evitan acercarse a grandes concentraciones de personas y estar al tanto de las noticias.

Alert for U.S. citizens: Protests may continue through rest of the week. U.S. Embassy on Jan 24 - normal business hours; receive U.S. citizens needing emergency srvcs 8am-3pm; visa appts cancelled. Avoid demonstrations-large gatherings, monitor local media https://t.co/mQMA1EfbSb pic.twitter.com/fSzF92MOYw