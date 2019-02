EE UU considera levantar sanciones a quienes “apoyen el orden democrático”

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para América Latina, indicó que Estados Unidos (EE UU) considerará levantar las sanciones impuestas a cualquiera que tome acciones para apoyar el orden democrático en Venezuela.

“El gobierno de Estados Unidos considerará levantar sanciones que hayamos impuesto o impondrá a cualquiera que tome acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela”, escribió Breier, a través de Twitter.

Diversos funcionarios militares, en los últimos días, han mostrado su reconocmiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y también han manifestado su rechazo a Nicolás Maduro.

The U.S. government will consider lifting sanctions that we have imposed or will impose for anyone who takes concrete, meaningful, and verifiable actions to support democratic order and combat corruption in #Venezuela. #EstamosUnidosVE