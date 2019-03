Congresista estadounidense exigió la liberación de Luis Carlos Díaz

Donna Edna Shalala, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, exigió este martes la liberación del periodista Luis Carlos Díaz, quien fue detenido este lunes por funcionarios del Servicio Bolivarianos de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.

Mediante Twitter, la congresista aseguró que su país se mantiene al tanto de lo que sucede en en Venezuela.

"Maduro perpetró un nuevo ataque contra la prensa libre y la libertad de expresión. Secuestró y arrestó a Luis Carlos Díaz. Nuestros ojos están en Venezuela, exigimos su la liberación inmediata y de todos los periodistas encarcelados por él", escribió en la red social.

Maduro perpetrated a new attack against the free press and freedom of speech kidnapping and arresting @LuisCarlos. Our eyes are on Venezuela, we demand the immediate release of Luis Carlos Díaz and all the journalists imprisoned by the #MaduroRegime. https://t.co/6oJpHZrQiG