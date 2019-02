Comando Sur está listo para proteger al personal diplomático en Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, indicó este jueves que el ente militar está preparado para proteger al personal estadounidense en instalaciones diplomáticas "de ser necesario".

"El Comando Sur apoya los esfuerzos diplomáticos, y estamos preparados para resguardar la seguridad del personal estadounidense en nuestras instalaciones en caso de que sea necesario", aseguró el almirante durante una audiencia del Comité de Servicios Militares del Senado de EE UU, así lo informó el diario The Hill.

Indicó además que las Fuerzas Armadas Nacional de Venezuela está "igual de hambrienta que todos los venezolanos", y añadió que se trata de "una fuerza decadente que aún es leal a Nicolás Maduro, lo cual lo hace peligrosa".

El senador Jack Reed aseguró que la administración de Donald Trump debe consultar al Congreso si está planteada alguna acción militar en Venezuela.

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, aseveró que, a pesar de que una intervención militar en el país no es inminente, "todas las opciones están sobre la mesa".

Con información de The Hill

As the President has made clear, “All options are on the table.” https://t.co/PBcQGKinTj