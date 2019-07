.

1. Docotour virtual: Weissenhofsiedlung: (Stuttgart, 1927 - Caracas, 1947), Julio 11, 2019 (f. e_postal 44. Docomomo Venezuela, 2019)

"Desde su fundación en 1919, la 'bau-haus',

fue la casa cuyo 'objetivo era la construcción' (…).

Concretamente, la casa experimental de la bauhaus,

ejemplo, ya clásico, del moderno Estilo Internacional,

fue blanca, sencilla y cúbica".

Nikolaus Pevsner.1

1. Un Estilo Internacional, Treinta Arquitecturas Modernas

En 1927, en la ladera Weissenhof de la ciudad de Stuttgart, el Deutscher Werkbund le encargó a Ludwig Mies van der Rohe que organizara una exposición de arquitectura moderna. Bajo la dirección de Mies, último director de la Bauhaus, se comisionaron a diversos arquitectos de distintos países el diseño y la construcción de una treintena de actuaciones singulares, básicamente viviendas unifamiliares, pero también bloques y viviendas pareadas o en hilera en un área de la entonces periferia de Stuttgart. Entre ellos: J. J. P. Oud (Haus 5-9); Victor Bourgeois (Haus 10); Adolf Schneck (Haus 11-12); Le Corbusier / Pierre Jeanneret (Haus 13-15); Walter Gropius (Haus 16-17); Ludwig Hilberseimer (Haus 18); Bruno Taut (Haus 19); Hans Poelzig (Haus 20); Richard Docker (Haus 21-22); Max Taut (Haus 23-24); Adolf Rading (Haus 25); Josef Frank (Haus 26-27); Mart Stam (Haus 28-30); Peter Behrens (Haus 31-32); Hans Sharoun (Haus 33) y el propio Mies van der Rohe (Haus 1-4).

La Weissenhofsiedlung (o Weissenhof Siedlung) tuvo una gran importancia en el establecimiento del canon moderno, como lo reconocieron Philip Johnson y Henry Russell-Hitchcock en la exposición Modern Architecture: International Exhibition (MOMA, 1932) y en la simultánea publicación The International Style: Architecture Since 1922.2

2. Haus 1-4, Weissenhofsiedlung, Stuttgart. Ludwig Mies van der Rohe, 1927

Con motivo del centenario de la Bauhaus (1919-2019) y la celebración del mes de la arquitectura y la ciudad, la Embajada de la República Federal de Alemania, el Colegio de Arquitectos de Venezuela, la Sala TAC y Docomomo Venezuela organizaron el ciclo "Bauhaus100: una celebración". Y justamente, para la segunda sesión del pasado 11 de julio, revisitamos la experiencia del Weissenhofsiedlung a fin de indagar cuáles fueron sus influencias en las arquitecturas de la capital.

Edgar Cruz tuvo la tarea de hacer un panorama sobre qué es lo que fue la colonia del Weissenhof, cuál fue su relación con el Bauhaus, repasando los principios subyacentes en la arquitectura del Estilo Internacional de los veinte y los treinta y sus vanguardias, y en primer lugar, de la Bauhaus. Refiriendo entre ellos, "la ruptura con la tradición académica (P. Bürger), la negación de los estilos del pasado, el valor de los cambios sociales, estéticos y tecnológicos, la idea de lo nuevo y de cómo vivir en la modernidad, la idea de progreso social, estético y técnico, la nueva organización de la vida y la idea de modernidad), la búsqueda de nueva arquitectura y la idea de Zeitgeist, o espíritu de los tiempos) y la autonomía de la arquitectura en lo colectivo, en lo individual y en lo museográfico)".3

Asimismo, Cruz enumeró los principales conceptos que subyacen en las propuestas arquitectónicas de esta treintena de viviendas modernas alemanas, destacando entre ellos: la racionalización (planes, leyes, manuales, sistemas constructivos); la tipificación (casas unifamiliares, pareadas, adosadas, bloques); la economía y la rentabilidad (masificación de la vivienda); el espacio (integración exterior-interior); las técnicas y materiales de construcción (prefabricación); la forma (volumen, elementos, color, textura, techo plano); el significado (funcionalismo, racionalismo y minimalismo) y los paradigmas de la modernidad (reducción formal, estética de la máquina, cuatridimensionalidad espacial y juegos de lenguajes).

Seguidamente, el panel integrado por Sandra Carrillo, Fernando De Stefano y Maria Teresa Novoa (Docomomo Venezuela) presentó un docotour virtual con las imágenes recientes de las primeras viviendas modernas funcionalistas de Caracas de las décadas de los treinta y los cuarenta.

El reto era dilucidar qué ecos, qué influencias –si alguna–, del Weissehofsiedlung de Stuttgart de 1927 se pueden encontrar en ellas y preguntarnos cuánto del funcionalismo, los principios, los materiales y las formas de la arquitectura de la Bauhaus están presentes en cada una de estas primeras arquitecturas modernas.

3. Bloques de San Martín, Caracas. Carlos Raúl Villanueva, 1949 (f. Ministerio de Educación)

2. Una Ciudad Tradicional, Treinta Arquitecturas Modernas

En Caracas, la arquitectura moderna se inicia con un primer chalet neoplasticista en Campo Alegre (Quinta las Guaycas, Manuel Mujica Millán), y la modernidad de ultramar –y todas sus vanguardias– fueron entrando paulatinamente. A través del encargo de clientes privados o gubernamentales a arquitectos formados en el extranjero y arquitectos inmigrantes, se construyen en Caracas dispersas actuaciones singulares en el tema de la vivienda, básicamente casas, pero también bloques y viviendas pareadas o en hilera, que fueron llenando a la ciudad de hibridas "arquitecturas blancas" a partir de 1932.

4. Conjunto Bella Vista (f. Gasparini y Posani, 1969)

Docomomo Venezuela hizo un recorrido por las calles Caracas para escoger las arquitecturas que eran casi contemporáneas en el tiempo –o algo posteriores– de lo que pasó en Alemania cuando se construyó el Weissenhof. Teniendo en mente ese conjunto de visiones de la arquitectura moderna que en el ano de 1927 estaba pululando en Europa, cuando Mies van der Rohe recurre a todos estos arquitectos para plasmarlo en la colina del Weissenhof, mirando la ciudad de Stuttgart, la idea fue trasladarnos desde esa colina a nuestro valle desde el año 1927 a cinco años más tarde, a 1932, cuando por primera vez se construye la primera arquitectura moderna en Venezuela.

Muchos arquitectos empezaron a hacer en nuestro país –en este caso, arrancando por la capital (pero en todas las ciudades de Venezuela más o menos ocurre lo mismo, de manera relativa)–, esa arquitectura de vanguardia. Lo primero que encontramos es que son pocos los arquitectos conocidos haciendo arquitectura moderna en la ciudad, solo cuatro nombres (Heriberto González Méndez y Carlos Raúl Villanueva, y dos arquitectos españoles, Rafael Bergamin y Manuel Mujica Millán, que vivieron en Venezuela por muchos años y dejaron aquí el legado de su obra). Salvando las distancias, en la exposición del Weissenhof actuaron diecisiete arquitectos. Pero justamente esa diversidad arquitectónica en la exposición de Mies, nos permite más fácilmente intentar hacer el ejercicio de extender la analogía hasta una ciudad entera.

Lo segundo, es el lamentable estado en que se encuentra nuestra primera arquitectura moderna, o lo que queda de ella. No está de más recordar que el Weissenhofsiedlung, hoy en día, es una exposición viva de arquitectura moderna. Está restaurada con los proyectos originales de sus arquitectos y dos de sus edificios albergan la exposición de los planos y los dibujos de los proyectos de los arquitectos. Por supuesto que hay que disculpar su apariencia, pero una de las ideas justamente de nosotros en Docomomo de comparar sus imágenes con las fotografías históricas del Weissenhof, sabiendo que esos edificios están restaurados, es esperar que también podamos abogar por la restauración de los que tenemos en Caracas, que son nuestras arquitecturas modernas, nuestra arquitectura blanca y nuestras arquitecturas de vanguardia.

5. Quinta Las Guaycas (f. Gasparini y Posani, 1969)

Y nos toca a nosotros decir cuáles son las influencias, y si existe alguna, de las escuelas de arquitectura alemana, del Bauhaus y de las vanguardias que estaban presentes en el Weissenhof de todos los países de Europa. Entonces, yendo desde el oeste hacia el este de la ciudad, revisamos las imágenes de todas esas arquitecturas son más o menos contemporáneas a las del Weissenhofsiedlung, aunque en Caracas –por haber un océano de por medio– las influencias arquitectónicas llegaron con más retraso; sin embargo, tienen cierta presencia aún en la ciudad.

Por cierto, también, es muy importante que encontremos en ellas las mezclas. Porque los purismos arquitectónicos son muy extraños en nuestra ciudad. Y así se sucedieron ante nosotros las imágenes de treinta arquitecturas modernas de Caracas hasta 1947: el Conjunto Bella Vista, de Heriberto González-Méndez; los Bloques de San Martín, la Quinta Sousa y la Quinta Sofía, de Carlos Raúl Villanueva; la Casa 39, de Rafael Bergamín; la Quinta San Pedro, la Quinta Las Guaycas, la Casa 17, la Quinta Ave Maria y la Quinta Irene, de Manuel Mujica Millán; y la Quinta Manina, la Quinta Deyanira, la Casa en Prado de Maria, la Casa 1, la Casa 55, la Quinta Galila, la Quinta Elite, la Casa 4, el edificio Cajigal, la Casa 43, la Casa del Colegio la Inmaculada Concepción, Villa France, la Casa 59, las Casas s/n 1 y 2, la Quinta Campanela, la Quinta Pansembrar y la Quinta Rodri-Guez, todas obras de autores hasta ahora desconocidos.

6. Quinta Irene (f. Hannia Gomez, 2019)

NOTAS:

1. Nikolaus Pevsner, "La arquitectura y la bauhaus", en Bauhas, Institut fur Auslandsbeziehungen, Stuttgart, 1976: 133-134.

2. Philip Johnson y Henry Russell- Hitchcock, The International Style: Architecture Since 1922, W.W. Norton & Co., New York, 1932.

3. Docomomo Venezuela, video "Docotour virtual: Weissenhofsidelung: (Stuttgart, 1927 - Caracas, 1947)", Sala TAC, Trasnochco Cultural, Caracas, Julkio 11, 2019: https://www.facebook.com/CaracasPhoto/videos/358748621503505/UzpfSTE1ODA3MDE5NDIzMzAxOTozMDc5Mjg1OTU1NDQ0NzQ3/