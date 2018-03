Volví a la Corte en Miami, este es mi informe

Volví a la Corte en Miami por el caso de la demanda de la firma privada a la que Pdvsa le habría cedido los derechos sobre 10.000 millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano, cesión ilícita porque tal acto debió –y no se hizo– ser sometido a la Asamblea Nacional.

Al revisar el expediente veo que sigue sin aparecer ni el acta de esa cesión ni el documento de creación de la firma privada demandante, US Pdvsa Litigation Trust. He insistido ante el juez que lo exija a los abogados demandantes, esos documentos deben ser expuestos para determinar aspectos muy importantes del caso. También he reiterado mi anterior pedido a la Corte para que ordene notificar de ese juicio a nuestro Parlamento, para que ejerza formalmente la defensa de los intereses de la nación.

Asamblea Nacional, TSJ y Ministerio Público exilio respondieron

Luego de la denuncia pública que hemos hecho, la Asamblea Nacional formó una subcomisión especial para el caso, en la cual me han dicho que están los diputados Jorge Millán (PJ), Francisco Sucre (VP), Américo De Grazia (CR) y Luis Carlos Padilla (AD). Algunos de ellos se han comunicado conmigo y también el diputado Juan Guaidó. A todos he dado los informes que me han pedido. Espero la concreción de esa actividad.

La fiscal general, doctora Luisa Ortega Díaz, también me ha contactado con el mismo propósito e igualmente le he dado toda la información. Me ha dicho que intervendrá en el proceso. El Tribunal Supremo de Justicia exilio ha nombrado una comisión de sus magistrados para avocarse al caso, así se me ha informado y también les he suministrado los datos que poseo.

A todas nuestras autoridades les he dado mi opinión de que esta demanda constituye un hecho delictivo de grandes proporciones que debe ser atacado legalmente y llevado ante el fiscal general de Estados Unidos para que desarrolle una investigación criminal, puesto que gran parte de los hechos se han ejecutado y siguen ocurriendo en territorio norteamericano. A mi entender allí hay un delito federal mucho más grave, por ejemplo, que el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, a quienes esa Fiscalía acusó y les hizo castigar con 18 años de cárcel.

La trama de este hecho

La periodista Johanna Osorio, del medio de comunicación social El Pitazo, ha colectado información que desnuda interioridades importantes como son: varios personajes de los principales autores de este inmenso fraude son muy cercanos al vicepresidente Tareck el Aissami como lo es Ysmel Serrano, actual vicepresidente ejecutivo de Pdvsa, lo cual evidencia que ese fraude se continúa practicando ahora mismo. Los otros amigos de El Aissami son René Hecker, Marco Malavé y Edgar García

El informe de la periodista Osorio señala que la demandante US Pdvsa Litigation Trust, que es la fachada para esta demanda, se formó cuando Pdvsa era presidida por Nelson Martínez, por lo que es quien debe responder por esa delictiva cesión de derechos que hizo a escondidas en Nueva York. Revela además este medio que, apartando las empresas, las personas que organizaron y se lucran con esta trama hamponil son: Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Martín, Luís Liendo, John Ryan, María Fernanda Rodríguez, Gustavo Gabaldón, Maximiliano Poveda, Luis Álvarez, Andrew Summer, Sergio de la Vega, Antonio Maarraoui, Campo Elías Páez, Paúl Rosado, Daniel Lutz, Pierre Gat, José Francisco Castrellón, Ivón Ariza, Alicia Portal, María Vivas, Yolanda Carmona, Steven Kalmin, Alicia Portal, Robert Demere, Markus Humm, Calum Forrest y Miguel Loya.

Agrega esta investigación que publica El Pitazo que hay tres bancos involucrados, lo cual también había sido señalado por la periodista Maibort Petit. Estos son: BAC Florida Bank, Blue Bank International N.V. y EFG International AG.

La investigación periodística arroja que uno de los involucrados, José Francisco Castrellón, aparece interviniendo en 5.392 registros de empresas en Panamá. 6 de las empresas demandadas tienen la misma dirección en Miami: Waltrop Consultants C.A., Godelheim Inc., Glencore de Venezuela, Societe Hellin, Societe Doberan S.A. y Hornberg Inc.

Finalmente, este informe de la periodista Osorio señala como otros involucrados a Wilmer Ruperti, Alejandro Vizcarrondo y Vanessa Acosta.

Peligro inminente

Obvio que estamos ante una inmensa trama delictiva que puede llevar a que los demandados celebren una transacción con la firma privada demandante, le pague, por ejemplo. 5.000 millones de los 10.000 millones de dólares de la deuda y declaran terminado el proceso, y listo, dinero robado a Venezuela, lavado y santificado en un acto judicial nada menos que en Estados Unidos.

Próxima audiencia

La audiencia preliminar está fijada para el 4 de abril. Allí estaremos junto a Norma Reno, venezolana graduada de abogado en Estados Unidos; y Federico Alves, economista venezolano, quienes conmigo forman el equipo original que nos hemos avocado a este juicio. Y, si cumplen su palabra y con su deber, también allí nos acompañará la comisión de magistrados TSJ exilio, Ministerio Público exilio, una representación de la Asamblea Nacional, y quien más desee sumarse a la causa para impedir este crimen de robar semejante fortuna a un pueblo que muere de hambre.