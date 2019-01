Volver a Carlos Rangel

Al final de mi adolescencia, cuando entraba en el mundo de las universidades por una puerta inolvidable, la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, cinco libros fueron los primeros que ocuparon la cabecera de mi cama estudiantil durante mucho tiempo. Dos de ellos ya lo hacían desde mi último año de bachillerato; los otros tres fueron una adquisición imperiosa de la curiosidad de un andino que vivía en una ciudad (prácticamente) sin bibliotecas. Esa «pentalogía del conocimiento» estaba integrada por Reflexiones para jóvenes capaces de leer, de Juan Liscano; La generación de relevo vs. el Estado omnipotente, de Marcel Granier; En torno al lenguaje, de Rafael Cadenas; Utopía, de Tomás Moro; y Del buen salvaje al buen revolucionario, de ese sabio llamado Carlos Rangel. Estos cinco libros me volvían, literalmente, loco de contento. No sé cuántas veces he regresado a las páginas de estos libros; no sé cuánto les debo en mi formación y en la elaboración de una visión del mundo más o menos coherente y que me satisfaga; pero sí sé que no dejaré de regresar a ellos, muchas veces para ratificar lo leído y otras tantas para oponerme a antiguas convicciones, consciente de que esta o aquella idea ya no me dicen lo mismo que hace siete lustros. Son libros, eso sí, a los que estaré agradecido para siempre, porque me regalaron, más que sus ideas, la capacidad de aprender que yo mismo podía tener las mías, y que las fuentes eran tantas como libros hay en el mundo. Me enseñaron que el universo sin los libros es plano, insípido e incomprensible, porque en los libros están contenidas las palabras con que otros han tratado de reproducir lo que ven como lo ven y como desearían verlo.

Hace poco me enviaron un video de una antigua entrevista de 1983 -más o menos la época que estoy comentando- que Marcel Granier le hizo a Carlos Rangel en su recordado programa Primer plano; lo volví a ver lleno de nostalgia, primero, y de sorpresiva angustia, después. Impacta escuchar las reflexiones de Rangel en esa época, casi profeta: a cada frase, describe el país que hemos construido en estos últimos 20 años; a cada comentario, describe con la precisión de Nostradamus lo que iba a ser de Venezuela si seguía por el camino por donde fue. Sus apreciaciones, desde luego, no son producto de una inspiración deífica; Apolo no lo tocó con el don de la adivinación: fueron sus propias experiencias y sus propios análisis los que lo llevaron a formular esas conclusiones. Su mirada era la de un liberal brillante que habla con ironía a un público que, lo sabe, le está entendiendo poco o casi nada. Detrás de sus palabras, pero más de sus gestos secretos -en esa entrevista se ve parco en muecas y su sonrisa es liviana-, se vislumbra una infinita tristeza, la tristeza del que sabe. Detrás de sus anteojos titila el fuego de la verdad, de la convicción, pero también del cansancio: quizá ya sabía cuál sería el destino de Venezuela y cuál el suyo.

Ver esa entrevista habiendo sido testigos de este holocausto que ya dura demasiado en manos de los malvados y los ineptos, de los egoístas y los mediocres, no solo genera desesperanza y arrepentimiento, no solo es fuente de meditaciones postreras (un camino que no acaba porque es camino hacia abajo, hacia la abyección absoluta), sino también es llamada de alerta y consuelo que nos llega del pasado. En un momento dado, Carlos Rangel se detiene para expresar una idea luminosa, la clave para salir de este laberinto por el que nos persigue el minotauro frío y bigotudo que desangra a nuestro país. Dice Rangel: «Esto no se debería decir con una sonrisa; se debería decir con lágrimas en los ojos, realmente. Venezuela es un gran país. Dicen que es el mejor país del mundo, yo creo que eso es una tontería; lo que sí tenemos es uno de los mejores pueblos del mundo. Miren el metro, miren cómo la gente de Venezuela, cómo los venezolanos se comportan en el metro. ¿Por qué? Porque ahí se les ha dado un ambiente civilizado, ahí se les ha dado un ambiente de limpieza, de orden, de puntualidad, un ambiente, justamente, de desarrollo. Y los venezolanos enseguida se adaptan a eso. Este es un gran pueblo. Este es un pueblo que podría, mañana mismo, ser protagonista de una gran democracia».

En 1983, los usuarios educados del Metro de Caracas eran una esperanza para Carlos Rangel, que ya llegaba al final de su vida, que ya vislumbraba a la señora de las sombras llamándolo con su irresistible canto; ¿cuál ha de ser esa señal para nosotros, la que nos diga que sí, que aún hay esperanza para Venezuela porque nuestro pueblo es capaz de los mayores logros, si se lo propone, si ve las condiciones, si le dan la oportunidad? Creo que hay que buscar en su libro, en los libros de tantos otros; allí yacen las respuestas o, al menos, los fragmentos que nos llevarán a descubrir cómo el sencillo uso cívico de un medio de transporte es el signo supremo de nuestra ciudadanía. Ojalá que aún estemos allí cuando dejemos de ser buenos salvajes, cuando dejemos de ser, también, buenos revolucionarios y nos convirtamos en los ciudadanos libres y responsables que siempre debimos haber sido. Y no solo debajo del suelo, en los andenes del transporte que una vez nos hizo ciudadanos.