Es muy común que parejas y personas solteras utilicen la reproducción asistida de gestación subrogada para ser padres, técnica conocida como “vientres de alquiler”, la cual genera controversias.

Es un procedimiento reproductivo en el que la mujer cede voluntariamente su capacidad de gestación para llevar a término un embarazo, concibiendo un hijo de una pareja o padre soltero.

Recurren a este método personas con problemas de salud o infertilidad, después de agotar los recursos médicos sin éxito. También padres solteros o familias homoparentales que quieren tener hijos y encuentran dificultades para adoptar, o desean que al menos un miembro de la pareja sea padre biológico.

Para estos efectos, se debe seleccionar un destino con legislación local que se ajuste a la realidad de los futuros padres, concretar los servicios requeridos de profesionales, contratar una agencia de subrogación en el país elegido, abogados y una clínica de fertilidad.

Es oportuno seleccionar directamente a la candidata idónea a través de una agencia y realizar la firma del contrato entre los padres comitentes y la madre gestante, quien se compromete a renunciar a sus derechos y a controlarse el embarazo para evitar complicaciones.

Se debe tomar en cuenta que si el seguro de la gestante no cubre subrogación, los futuros padres añadirán la gestación a su póliza para esos costos. También, requieren un seguro de vida para la gestante, así como uno para el recién nacido, ya que los gastos del parto no los cubre el seguro de la gestante porque no es su hijo.

Si es necesario, en caso de que los padres intencionados no sean fértiles por problemas con sus gametos, estos se extraen de un donante para realizar el implante y crear un embrión, el cual se transfiere a la madre. Si el embrión no se logra implantar, se realiza nuevamente hasta conseguir el embarazo.En el parto, los padres asisten al hospital donde recibirán su bebé. Así mismo deberán completar la documentación necesaria para regresar a su país.

Entre los pro de este tipo de procedimiento está que las parejas que no pueden concebir por distintos problemas encuentran un modo de tener un hijo biológico. Algunas madres sienten orgullo por la felicidad y gratitud que demuestran los futuros padres. El pago que percibe la mujer gestante es alto, lo que representa una forma de ingresos importante.

Por otro lado, uno de los aspectos negativos es que con el contrato la mujer queda sin capacidad de decisión pues pierde el control de su cuerpo, el cual sufrirá transformaciones. Así mismo, son frecuentes los abortos si se presenta mal formación del niño, o al nacer son enviados a orfanatos.

En Estados Unidos, más de 4.000 mujeres han recurrido a estos servicios. Por otro lado, de cada 400 mujeres las agencias escogen 3 o 4 y solo califican las que tienen 27-28 años, casadas, con un mínimo de 2 hijos. Igualmente, existen paquetes de agencias que incluyen una madre gestante asegurada médicamente, garantía de reinicio gratuito, apoyo psicológico, etc.