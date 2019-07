Venezuela y la Bienal de Venecia: de pabellón, ni las tajadas

No se debía a la reacción involuntaria de mi hipermetropía severa, ni a mi prescripción desgastada y vencida; tampoco se debía a la iluminación excesiva de una tarde italiana de verano: las especificaciones del Pabellón de Venezuela, la sección, número y nombre, no aparecían en el cartel de bienvenida.

Lo que décadas antes hubiera sido motivo de regocijo para quienes, en algún momento, fueron el primer país latinoamericano en tener sede permanente; hoy no es sino la pretensión, un tanto masoquista, de aferrarse a una necesitada existencia; el país que, como su propia dinámica local, contemporánea, se reconoce en intermitencias. “Igual iré a preguntar a ver qué pasó”, pensé, y me quité los lentes de sol. “Venezuela no aparece, pero tiene que estar allá dentro”. O se suponía. Venezuela es el país que se sabe donde está pero que no se consigue, y que, como en los espacios Giardini de la 58ª Bienal de Arte de Venecia, seguramente estaría operando a media asta; inadvertido, adyacente de cualquier vanguardia y propósito integrativos. La cuestión está en que, pese a la intuición de una desilusión ya anticipada, la decadencia no es, por lo menos para nuestras consolaciones internas, un asunto pertinente en todas las épocas; todavía, pese a las demostraciones constantes de una devastación reciente y marcada, nos resistimos al “siempre ha sido así” de las cosas.

—Déjeme que llamo a mi supervisor para corroborar si ese pabellón está abierto –me contestó la vendedora de la taquilla, a las afueras de Giardini– Hay otras exhibiciones que son interesantes, tanto aquí como en Arsenale. ¿Nada más viene por ese?

—No le oigo bien –respondí, acercándome hacia el orificio del vidrio.

I Giardini della Biennale quedan al extremo de la Riva dei Sette Martini, un muelle repleto de pizzerías, kioscos de souvenirs y canales intercalados por puentes hechos de un bellísimo mármol color bechamel, y en donde los turistas, en una excitación bastante plausible, se concentran para parlotear como loros encerrados en una jaula. Venecia no habla, grita; un idioma que rompe con las estéticas lingüísticas tradicionales en virtud de una musicalidad urbana que, aunque escandalosa, transmite emociones y formas de ser universales. Un idioma que es ruido y a su vez canción de góndola, de exaltación incontenible. Pero escandaloso, a fin de cuentas.

—¿Que si nada más está interesado en el Pabellón de Venezuela?

—Sí.

—Igual son 25 euros la entrada.

—Vaya.

—Échele un vistazo al folleto. El supervisor no atiende el teléfono. Deme un segundo. Hasta donde conozco, en ese pabellón no hay nada ahora. Vea si le interesan los demás.



You May Live Interesting Times es el título de la Bienal de Venecia para este año. La exposición, dividida en dos lugares, o sea en Giardini y Arsenale, consta de la participación de 80 naciones, cuyos pabellones están distribuidos en edificios que son propiedad de dichos estados. Específicamente, en los espacios Giardini se encuentran 29 de estos. El folleto, por su parte, los reseña en papel glasé, con imágenes de alta resolución y párrafos verticales.

Los respectivos detalles de las muestras más relevantes encabezan las líneas centrales de la portada; por ejemplo, el Pabellón de Lituania con Sun & Sea fue el ganador del Leone d’Oro, premio que se otorga en reconocimiento de las habilidades artísticas desplegadas en las exhibiciones –calidad museológica, tema de las obras, alcance de público, etc.–.

Otro, el Pabellón de Bélgica, Mondo Cane, acreedor de la mención especial del evento, con comisaría de la Fédération Wallonie-Brxuelles y curadoría de Anne-Claire Schmitz.

Denominaciones impronunciables, confieso; una fiesta de currículos desapartada de los nombres fundamentales en mi búsqueda. ¿Pero qué búsqueda?, ¿qué nombres? La escasa noticia que habíamos recibido los venezolanos fue la de la apertura retardada de nuestra sede, sin los pormenores del proceso de elaboración e inauguración. Un secretismo característico de las tropelías oficialistas, en función de una ideología inculcada a través de las estrategias comunicacionales más complejas. Si algo nos ha demostrado el actual sistema de órdenes ha sido la desinformación como herramienta para la aniquilación de la propia consciencia; un mecanismo que nos desactualiza como ciudadanos en cuanto a que nos impide observarnos a nosotros mismos desde la renovación de las ideas, postulados. ¿Qué autores venezolanos se estarían exponiendo?; ¿por qué ellos y no otros?; ¿por qué ese ensañamiento implacable de hermetismo partidista si, en una gala de prestigio como la Bienal de Venecia, los pabellones son espéculos de nuestros entramados sociales, extractos de biopsia para examinación de los ojos del mundo?; ¿por qué la interpretación inusitada de nuestras voces culturales?; ¿acaso los venezolanos somos sordomudos, inhabilitados de criterio y proyección extrafronteriza?

—Prego, signore –gritó la vendedora desde el orificio del vidrio.

—¿Sí?

—El de Venezuela está abierto. Apenas entre a Giardini, lo verá a mano derecha. Con este ticket –y me entregó dos boletos de cartón– puede ingresar tanto aquí como a Arsenale. Cafés y restaurante a mano izquierda. Baños, al fondo.

En efecto, al atravesar los torniquetes y cordón de seguridad, a unos doscientos metros se apreciaba la bandera venezolana junto una construcción de concreto armado y piso rústico, izada hasta el tope y ondeante en un cielo despejado. Tal era su movimiento apresurado por el aire que ese choque de la tela con las ráfagas de viento producía un leve silbido, percibido desde la caminería principal del complejo.

No hay cabida para las vacilaciones: caminar por la ruta de bienvenida es volver la cabeza hacia la exhibición venezolana, al menos por inercia, en desasosiego de la hipermetropía; un soplo tricolor que, sin embargo, no parece siquiera esclarecer, para beneficio logístico de los funcionarios italianos, la presencia activa de aquellas cuatro paredes muertas. El edificio que otrora habría sido creación del arquitecto Carlo Scarpa, en 1954, yace escarapelado a mitad de los vecinos Suiza y Rusia, como el cadáver de un animal descompuesto sobre el hombrillo de una autopista. Y si bien los trabajos de recuperación debieron haber terminado en 2016, después de que el gobierno hubiera aprobado recursos para su retoque físico, en el lateral de una de las columnas puede leerse las advertencias “en restauración/in restauro/in restoration”.

Lo que se espera sería una estructura diseñada para resalte de la naturaleza, con sus pasillos abiertos en soltura a la luz diurna y su armazón de acero negro, estableciendo un juego tectónico de direcciones y sentidos, no es sino el ataúd corroído de una serie de obras tituladas Metáforas de las tres ventanas: Venezuela en identidad y espacio. Aunque ya es fe de sucesos que, a la funeraria, se asiste solo para morbosidad del cuerpo; una fascinación hacia la muerte como sui géneris de las preocupaciones terrenales, y que es vista desde los vivos con cierta fascinación curiosa.

Cantidades de personas, en shorts, sandalias, cámaras Nikon último modelo y lentes Ray Ban, merodeaban por los pasillos del pabellón venezolano. Susurraban entre sí, sonrientes pero respetuosos del país difunto, en una emisión de comentarios basados en aquel fenómeno suramericano que se interpone al imperialismo norteamericano, so pena de los sacrificios, las penurias y sobresaltos. Procesión de fariseos, en su plácida benevolencia de los hechos y en proporciones rotativas. Personas ingresaban, personas salían. Rechonchos, carites, sobre todo carites, de acentos acatarrados. “Pobre Venezuela, abatida en esta lucha contra Trump y sus negocios”, escuché decir a uno de ellos; no obstante, cuando me disponía a identificar al sujeto, escuché del otro lado de la entrada el timbre de una voz atropellada, chillona, y que, si bien no conocía, me resultaba familiar. Una voz sin dudas emparentada con el país difunto y hasta conmigo mismo; la encargada de disimular, para función de las exequias funerarias, las verdaderas causas de la muerte.

Vilma tiene unos 50 años, de los cuales 3 ha laborado para el Pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia. Vilma es morena, bajita de estatura, con pulseritas en las muñecas y la boca pintada de rosado, contraste femenino para su carnet de color rojo revolucionario y blusa blanca de hombreras. Sentada en una silla de madera, recibe a los visitantes en una mezcolanza de palabras extranjeras y locales que constituyen una personalidad exótica, agradable al oído. Vilma abre sus labios como cortinas y pela los dientes para triturar, en tres idiomas distintos, el contenido las obras que allí se exhiben, desprovistas todas de placas descriptivas, señalizaciones, materiales expositivos y demás minuciosidades museológicas. Vilma mueve las manos, hace sonar las campanitas de sus pulseritas de cuero y los presentes se detienen para ponerle mayor atención; luego, finalizada la cháchara, se acurrucan a ella y se toman fotografías: recuerdos de unas vacaciones inesperadamente variopintas por el manglar de un contexto tropical inentendible.

—Mosca y pones el pie en la jardinera. La semana pasada descubrimos que un pelícano puso sus huevos aquí y decidimos cercar el área. Es que solo en Venezuela –me dijo, guiñándome un ojo.

—¿Y viene mucha gente a nuestro pabellón?

—Muchísima, a la gente le encanta. Date una vuelta que después te explico por dónde van los tiros y nos ponemos al tanto.

Son cuatro los artistas seleccionados para la muestra Metáforas de las tres ventanas: Venezuela en identidad y espacio, localizados en cada una de las salas del pabellón y acompañados de carteles con mensajes alegóricos a las obras.

La primera es una instalación llamada De tripas corazón de Natali Rocha, basada en una serie de tejidos colgantes, símbolos de la emigración de la mujer hacia fronteras inconciliables con su terruño natal; una imagen que según entreteje las calamidades del sexo ante las barbaridades del autoritarismo patriarcal, conectada al mismo tiempo con la obra de la siguiente sala, la de Nelson Rangel, nombrada Las caras de la guerra. Una pintura del rostro de una tipa que solloza, confeccionada a puntos cromáticos, reposa sobre un panel rojizo preparado hacia el fondo; solitaria, únicamente interrumpida por un rectángulo de vidrio ahumado suspendido a mitad de la sala y por donde, gracias a la mutación de los puntos cromáticos y los despistes oculares, se puede observar que dicho rostro muta en la cara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gente hace cola para grabar videos de Las caras de la guerra, aproximándose y despegándose del rectángulo de vidrio ahumado ya que las fotos, por su condición estática, no rendirían homenaje a tal espectáculo de imágenes intercaladas. Como los excitados visitantes, pegué mi ojo derecho sobre la superficie del vidrio y lo que de inmediato conseguí fue la jeta retorcida y pedante del mandatario norteamericano; sin embargo, hubiera deseado que mi hipermetropía, nunca ausente de mis reflejos, hubiera dibujado, así sea por equivocación, bigotes y cachetes en vez de la imagen gringa. O una verruga. O esas panzas grasientas y desmedidas; o esos bustos de falsas inocencias oficialistas que son, para menesteres de la crisis venezolana, las auténticas caras de nuestra guerra.

“La paz es rasgo característico de la cultura venezolana, desde las luchas por la independencia del siglo XIX hasta los últimos acontecimientos políticos y económicos”, reza el cartel que acompaña la obra de Rangel.

—Esta obra de Nelson cautiva a los turistas –dijo Vilma, saltándome por detrás de los hombros. Su expresión, aunque entusiasta, denotaba seriedad, decaimiento– Las otras obras son de Gabriel López y Ricardo García. Aparte de lo que sé y hay aquí, no tengo más información para darte, mi niño. Si te interesan, búscalos por Instagram.

—¿Y usted vive en Italia o va y viene cada vez que hay bienal? –le pregunté.

—No, no, yo vivo acá desde hace… ¿doce años?

—¡Ah! Entonces a usted no le tocó vivir lo candela –le lancé de pronto.

—No te creas, mi niño, con mi mamá allá uno sufre igualito.

—¿Se regresaría para Venezuela?

—Es difícil, ¿sabes? Mi esposo es italiano y ya tengo tanto tiempo acá. Mis amistades venezolanas son pocas. Cuando puedo, cuando reúno, me traigo a mi mamá para que coja aire, pero ya eso ni se puede. Aquí porque, bueno, me distraigo, conozco, mantengo mi conexión. Tú sabes. Mi conexión.

—Sí, la entiendo perfectamente.

Un pelícano aterrizó sobre la jardinera de la entrada y se meció sobre un nidito de paja, tapándose del sol con la sombra de las plantas. Nos lo quedamos mirando fijamente.

—Yo soy de Petare, y créeme que lo que más extraño es tener mi bodega. ¿Sabes cuánto dinero podría hacer yo vendiendo, en una bodega, los tomates que cultivo aquí en mi huerto de Venecia? ¡Muchacho, una fortuna!

—Me tengo que ir. Solo vine por este pabellón y ya creo que lo vi todo.

—Ay, un placer, mi niño, un placer. Si vienes antes de noviembre, que es el cierre de la bienal, pásate y saluda. Pregunta afuera en la taquilla por Vilma, la que es guía del Pabellón de Venezuela, que ellos saben dónde estoy yo.

—Gracias.

Regresé a la Riva dei Sette Martini y me eché en una silla de peltre, en una pizzería. Desde mi asiento, aprecié a los turistas de los puentes, arremolinados entre brazos, piernas y palos de selfies. En aquel preciso instante, mientras los estaba detallando a través de mis lentes de sol, también me sentí como un pájaro refugiado en la sombra de una jardinera; apertrechado, oculto de los gritos, en un ambiente de inseguridades e improvisados acontecimientos.

Interesting times, definitivamente.