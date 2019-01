Venezuela 2019: Democracia Ya

Los acontecimientos en el año 2019 serán determinantes para la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el poder. Los escenarios presentados por The Economist, otros analistas e Inter American Trends prevén su salida de la presidencia de Venezuela. Dependerá de la alineación de la estrategia y acciones entre los factores internacionales e internos.

The Economist en su edición The World in 2019: The World in Numbers señala que “el presidente Nicolás Maduro retiene el poder a través de la red de gobiernos fruto de la diplomacia petrolera –chantaje con la deuda–” y de los negocios ilícitos, “pero la caída de la producción de crudos y una economía colapsada muestran que el tiempo de Maduro en el poder está terminando. Una facción pragmática dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela elige un nuevo líder que busca el apoyo financiero internacional a cambio de la implantación de reformas económicas ortodoxas. La salida de Maduro debería frenar el colapso económico; sin embargo, la caída del producto interno bruto se desacelera en lugar de revertirse”.

Los indicadores de la economía venezolana que predice la revista inglesa son demoledores para 2019. El PIB per cápita será de 2.280 dólares. Lo que ubicará a Venezuela entre los 24 países más miserables del mundo, entre los que están Mali, Ruanda, Guinea, Afganistán, Burkina Faso, Guinea Bissau, Haití, Gambia, entre otros. Lo mismo pasa con el PIB (PPP) que será de 10.090 dólares.Y en cuanto al PIB, la recesión seguirá por quinto año consecutivo, ubicándose en 5,9%.

Otros analistas consideran que el escenario para Venezuela en 2019 incluye: una profundización del caos económico, con una hiperinflación alcanzando niveles inimaginables; un estancamiento de la producción de petróleo en más o menos 1 millón de barriles diarios; un colapso de la petrolera estatal Pdvsa con la privatización de las áreas de producción propia –caso Erepla– y la pérdida de Citgo;un aumento de la migración que desborda a los gobiernos de la región; y una recesión que sigue reduciendo el aparato productivo de bienes y servicios. Lo que obliga a un acuerdo negociado dentro del bloque del chavismo (PSUV) que derrota a Maduro, e instala un gobierno más moderado dirigido por alguien dentro del grupo chavista.

Estos dos escenarios necesitan alguna forma de asistencia extranjera negociada para poder alcanzarlo, en el que los actores principales son: el Grupo de Boston, México, el Vaticano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Un tercer escenario de Inter American Trends para Venezuela en 2019 contiene:un colapso económico y social; una emergencia humanitaria compleja y una crisis masiva de refugiados y migrantes; un vacío de poder producto del desconocimiento de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón; y una crisis constitucional. Ante la falta de legitimidad de Nicolás Maduro para asumir la presidencia de la Republica para el período 2019-2025, el presidente del Poder Legislativo se juramenta de forma interina y conforma un gobierno de transición hasta el rescate de la funcionalidad del Estado y la realización de una nueva elección presidencial.

Este escenario lo facilitan el presidente de la Asamblea Nacional y los diputados de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal general de la República en el exilio, la sociedad civil, los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio, la Conferencia Episcopal de Venezuela, los gremios y cámaras empresariales, el secretario general de la OEA, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, la diáspora, entre otros.

Los tres escenarios escenarios presentan la salida de Nicolás Maduro del poder. En los dos primeros la transición es dentro del chavismo y el último lo conducen las fuerzas democráticas.

Nicolás Maduro debe tener el escenario de que se queda hasta 2025. La ceguera del poder lo conducirá a su destino final, la salida del poder. Sin embargo, si Maduro logra sobrevivir 2019, someterá al pueblo de Venezuela a un mayor sufrimiento humano, porque impondrá una represión salvaje contra la población civil que exija una vida libre, justa y digna. Por lo que hay que luchar para lograr implantar el tercer escenario, Democracia Ya.