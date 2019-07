Venezolanos en EE UU rechazan decisión de no otorgar protección temporal

La comunidad venezolana residenciada en Estados Unidos de América rechaza la decisión de la Autoridad Federal de Servicio Migratorio –USCIS, sus siglas en inglés–, que afirmó, a través de su director, Ken Cuccinelli, que no está contemplado por ahora otorgar un tratado de protección temporal a los venezolanos presentes en la nación norteamericana.

Con tal motivo consulté la opinión de dirigentes comunitarios al sur de Florida.

Humberto García, productor ejecutivo de medios audiovisuales: “Creo que se trata de un tema electoral que en realidad evaluar si se otorga o no una ayuda humanitaria por la crisis que padecen los venezolanos. La comunidad venezolana está presente en el quehacer por el progreso de esta nación. No justifico tal iniciativa, la cual no se debe adoptar”.

Patricia Poleo, periodista: “Es muy triste tal fallo, ya que hay muchos compatriotas quienes en realidad merecen y justifican plenamente recibir tal tratado. Eso nos hace pensar que está planteada una programación que no justifica en estos momentos otorgarla por cuanto muy pronto los venezolanos regresarán a su país, por alguna razón”.

Gilberto Altuve. Hermandad Venezolana-Americana: “Me preocupa tal reacción. El gobierno de Estados Unidos solicita a la comunidad internacional ayudar a los venezolanos y les niega la ayuda en su territorio. Ello es incomprensible. Todos aportan con su esfuerzo creador vanguardia a la potencia norteamericana. En estos momentos esperan apoyo de sus autoridades comunitarias”.

Ernesto Ackerman: “Trump dio por terminado el Tratado de Protección Temporal o TPS para los centroamericanos. No puede avenir ahora a otorgarlo para los venezolanos. Debemos centrar nuestra iniciativa en la intervención de la ayuda humanitaria, la cual está a la espera de la aprobación de los demócratas en el Congreso. Hay que solicitar a los representantes diputados y senadores que favorezcan este plan a favor de millones en su territorio. La solución es que los demócratas asienten la intervención humanitaria”.

Oscar Ghanem, abogado de tema migratorio: “Protesto por tal resolución, lo cual hago público. El director de USCIS no tiene razón alguna para manifestar su rechazo a esta proposición, sobre todo cuando en la actualidad hay cerca de 25 senadores que han pedido a Donald Trump darle visto bueno a la ley de ayuda migratoria al pueblo sometido por la dictadura atroz de Nicolás Maduro. Si la autoridad máxima de migración actúa en ese sentido, se está discriminando a los venezolanos”.

Ciudadanos provenientes del país suramericano exteriorizaron su preocupación por el devenir para miles de conciudadanos quienes están a la espera de una medida de alivio territorial. Otros se sienten optimistas convencidos de que la ayuda humanitaria armada que los norteamericanos prometen hacer llegar les reconocerá regresar, una vez el pueblo y los militares den al traste con la dictadura comunista y encaminen los pasos hacia la democracia hoy perdida.