¿Vendrá el gol para Venezuela?

La reseña del desfile militar del 5 de julio de 2018, en la prensa venezolana y en las redes sociales mundiales, nos hace reflexionar sobre lo que ha acontecido en estos veinte años desde aquel 5 de julio de 1998. Muy poco tiempo en términos históricos, se podría sentenciar. Sin embargo, ha sido muchísimo en destrucción de vidas de millones de familias de una nación amputada, dolorosamente, por la ausencia de valores y principios de una pequeña cúpula cívico-militar que ha producido el éxodo en huida sin precedentes en toda nuestra historia de millones de conciudadanos.

Observar al ministro de la Defensa exhibirse como quien da una charla desde el orgullo, engañando y manipulando dos niños venezolanos sobre la grandeza militar de nuestro Libertador Bolivar, y de la cual se exhibe como heredero, es patético y deplorable. Basta con auditar preliminarmente resultados de la gestión pública en escuelas y hospitales de niños, como el J. M. de los Rios, por ejemplo, para concluir que él, desde su régimen “participativo y protagónico" junto a Maduro, ha servido de perpetrador y cómplice de cúpulas podridas que traicionaron nuestra nación. Empezando precisamente por el futuro de nuestros niños.

El debilitamiento de nuestra seguridad y defensa como República es un hecho inocultable, al haberse dejado infiltrar e invadir al país por el castrocomunismo. Esto es el colmo de la mediocridad militar: dejar que se perdiera, y se continúe perdiendo, el más preciado recurso de una nación, que es la propia población. La juventud. La gente trabajadora, honesta y responsable familiarmente, que huye para procurar alimentación a sus hijos. Muchísima gente, estudiosa y preparada profesionalmente, abandona el país para salvar y rehacer sus vidas. Todo ello me hace proponerles que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿vendrá el gol para el equipo Venezuela? Gracias a un tipo que no calza los puntos de capitán y se cree general en jefe, ¡por supuesto que no!

Desde las elecciones que permitía las bondades del sistema democrático para aquel diciembre del año 1998, que también recordamos en adelante fatídico por siempre, lo que los venezolanos no debemos olvidar de esa última hora que restaba de aquel juego democrático en 1998, con los partidos Acción Democrática y Copei cuando decidieron unirse para apoyar una candidatura independiente por el pais, es lo tardío de la buena intención. Recordamos que en aquel momento fue Salas Romer. Lo importante fue redescubrir, tarde entonces si, pero no tiene que volver a ser asi ahora, como bien sucedió a tiempo antes en aquel Pacto de Puntofijo, en la casa del doctor Rafael Caldera, cuando se desempeñó el papel patriótico unitario correcto para superar posibles dictaduras o un patético desastre como el que ahora ha ocurrido.

La tragedia humanitaria que ha causado el castrocomunismo al día de hoy en Venezuela es de tales proporciones, que desde las mentes de todos los venezolanos nunca más debemos olvidar, y transmitir a las nuevas generaciones para que no olviden, que es vital responder a tiempo como equipo Venezuela primero, para poder meter dar el gol de la libertad. Que debe estar claro que por encima de intereses parciales debe estar primero el interés nacional del equipo llamado Venezuela.

Nuestra legitima y verdadera Fuerza Armada Nacional, otrora orgullo democrático de América, aún puede y tiene que apelar a sus reservas morales en principios de familia como nación amante de la libertad y de la democracia. No puede seguir permitiendo que se manipule a nuestros niños, a nuestros hijos. Debe detener el genocidio y huida de nuestra población, recuperando la libertad y la democracia, en unión de todos nosotros ciudadanos civiles. Independientemente, reitero, de intereses de partidos.

Esos actos de celebración de este 5 de julio de 2018, bajo el masivo éxodo de la población que escapa del horror del hambre, del caos del sector salud, de la inseguridad personal, más la humillación de estar mediatizados por el hambre con la promesa de una caja CLAP de alimentos escasos y cada día peor por la tiranía de la narcodictadura Maduro-López, la cual cobra como peaje el voto obligado por su mafia en los puntos rojos, pretende fingir elecciones democráticas. ¡Esto debe terminar ya!

Con el anuncio de la salida de Acción Democrática, bajo la más que desafinada sorda batuta de la conducción de quien no escucha el clamor de nuestro pueblo, nos preguntamos nuevamente: ¿existe el gol para el equipo Venezuela? Yo respondo sin titubeos que sí, bajo el testimonio de nuestras mujeres, madres venezolanas, luchadoras como María Corina Machado, Mitzy Capriles, Lilian Tintori, Patricia Ceballos y cientos de miles de ejemplos más.

