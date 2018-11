La utopía y Venezuela

Quizá no hay palabra que haya tenido más impacto en la historia moderna que la utopía. Todo indica que la inventó Tomás Moro, humanista y político, para titular un libro en 1516 y desde entonces ha estado estrechamente vinculada, como noción, como fuerza transformadora, como motivo dominante en la formación mental y en el desarrollo de ese gran fenómeno social que llamamos la Era de las Revoluciones. ¿Cuándo comienza esta era, que está lejos de haber terminado? Rigurosamente, podría afirmarse que comienza en 1789, con la gran Revolución francesa. Alguien podría alegar, razonablemente, que empieza un siglo antes con la Revolución inglesa de Cromwell que es, además, la primera que toma ese nombre.

Habría que aclarar, previamente, hasta dónde el movimiento triunfante de los puritanos estuvo influido por la poderosa imagen ideada por Moro. En el caso de Francia el hecho es innegable. Hay toda una genealogía ideológica que nos lleva desde el libro del inglés hasta nuestros días y que pasa a través de las grandes tormentas históricas que tienen por momentos culminantes los de Francia de 1789, y de 1848, el de Rusia de 1917, la China de Mao y el agitado cuadro del Tercer Mundo de hoy, siendo Venezuela un ejemplo de este cuadro. En la galería de padres fundadores tienen que aparecer Montaigne, Rousseau, Saint Simon, Marx, Lenin, Mao Tse-tung y todos los que el sentimiento de cada pueblo quiere añadir por su cuenta, por ejemplo, Simón Bolívar, en nuestro caso latinoamericano.

No es pequeña cosa que un corto libro, escrito en latín, y publicado en el siglo XVI haya provocado este inmenso proceso histórico de inestabilidad y cambio. Desde luego, es aventurado y casi insostenible afirmar que todo comenzó al día siguiente de la publicación de la obra. Revueltas, alzamientos, rupturas del proceso histórico, habían ocurrido desde siempre en todos los pueblos, pero desde el opúsculo de Moro hay una evidente continuidad y parentesco en los grandes sacudimientos sociales con la visión que el humanista inglés imaginó.

En un excelente estudio del venezolano Isaac Pardo (Fuego bajo el agua) se rastrea la muy antigua y poderosa presencia de la idea utópica antes de que se inventara la palabra. Es vieja esa visión, tiene antecedentes que arrancan desde el origen más remoto de nuestra civilización. Está contenido en la imagen hebrea del Paraíso Terrenal, la nostalgia de la Edad de Oro de los griegos antiguos, en la esperanza del Milenario de los creyentes de la Edad Media, en la propuesta marxista de un mundo sin explotación, de igualdad y bienestar, en muchas herejías y delirios que brotaron en muchas formas. La idea de que la humanidad había sido feliz alguna vez, que había perdido esa felicidad como un castigo o una caída y de que volvería a encontrarla en alguna forma en el futuro.

Lo que Moro aporta es distinto y más eficaz. Aporta, en primer lugar, un nombre. En muchos sentidos, nombrar es crear. Crea la arbitraria y casi burlona palabra “utopía”, el sitio que no existe o que no puede existir. Pero la imagen de ese sitio que no existe se va a convertir en una de las fuerzas mayores de la historia.

El país que describe Moro está en alguna parte del Nuevo Continente recién descubierto. La “utopía” brota de una visión, falsa como todas las visiones, del mundo americano. Era un reino de paz, de justicia, de igualdad y de felicidad, con una explicación del mundo a través del medio que rodeaba las civilizaciones precolombinas, tal como dice Claude Levi-Strauss. Ya desde Colón se había creído que los indios americanos vivían en estado de completo bien y felicidad. Pero el inglés le da forma concreta de un Estado, con leyes e instituciones y lo pone en contraste con todo lo negativo, injusto y horrible de la realidad del Viejo Continente. Es ese contraste el que va a tener inmensos efectos: va a provocar el vasto proceso, no cerrado, que el pensador francés Paul Hazard llamó atinadamente “la crisis de la conciencia europea”.

Si hay seres humanos que viven en la felicidad y el bien en alguna parte del mundo, es deseable y posible lograr que ese bien se extienda a todo el resto de la humanidad. El modelo ideológico lo da el libro de Moro y la poderosa ayuda de aquel nombre mágico. Desde ese momento surge la convicción de que el hombre puede ser feliz y alcanzar la justicia y la igualdad, porque hay un mundo donde la ha alcanzado efectivamente.

El paso que dan Montaigne, los enciclopedistas y, particularmente, Rousseau es el de convertir en dogma que el hombre nace libre y con un derecho innato a vivir en la justicia y libertad, lo que significa que si en Europa no sucedió así, es porque ha ocurrido una desviación desgraciada a causa de una larga perversión y corrupción de la naturaleza humana. De allí en adelante lo que aparece es la continua y no terminada historia de la revolución en todas sus formas. Poco importa, como no han dejado de observarlo muchos estudiosos de la sociedad, que haya inmensas diferencias que se repiten casi inexorablemente entre el ideal revolucionario y las sociedades que resultan de la revolución. La esperanza utópica no perece ni renuncia. Mañana, la próxima vez, va a ser posible alcanzar, para todos los hombres, el reino de la utopía.

Es innegable que todo ese inmenso movimiento, tan complejo en su naturaleza y trayectoria, tiene su expresión, su síntesis y toma su nombre de aquel breve ejercicio de humanismo refinado y sed de justicia que publicó en 1516 Tomás Moro, quien en cierto modo trazó la ruta para todos aquellos pueblos que desean revertir las condiciones de injusticia y opresión imperantes en una determinada sociedad, como es la situación venezolana, donde, debido al régimen inhumano, cada compatriota sueña con un mundo mejor porque contrasta la democracia experimentada con este desgobierno, dictadura, que esparce por doquier miseria, hambre, cercena libertades, practica la más cruel represión, terrorismo de Estado, arriesga la existencia de la República por la ocupación extranjera de toda índole. Aquí todo lo que brota es infelicidad que podría ser la condición para la revolución que dé al traste con tan insoportable circunstancia. Ya sucedió y podría volver a suceder, bien que nadie se organiza con ese fin, pero los venezolanos mayoritariamente no renuncian a vivir en una sociedad mejor, que comience por un desenlace político repitiendo los ya acaecidos en nuestra historia.

psconderegardiz@gmail.com