Urge ajustar la estrategia

Por ahí comenzó a circular un documento titulado “Por una salida pacífica, electoral, democrática y soberana”, el cual, en principio, ha sido suscrito por un grupo importante de académicos, así como por dirigentes opositores (libres de sospecha). Desde Unidad Visión Venezuela consideramos debe ser tomado en cuenta, pues si no nos alineamos todos en una misma dirección le seguiremos dando largas a la salida de la crisis actual. Es decir, si no hay consenso en la estrategia, va a seguir la crisis y por ende se postergan las soluciones.

Y es que aunque esa alineación no es automática, depende de que los líderes podamos convencer a nuestro pueblo, si no la gente va a seguir expresándose por vías diversas.

Ahora, no es menos cierto que hay algunos que se creen líderes o aspiran serlo, engañando en su planteamiento. Digo esto, entre otras cosas, por la insistencia de un sector en la supuesta aplicación del artículo 187 numeral 11 y la Responsabilidad de Proteger, como una fórmula mágica para solucionar el conflicto en nuestra Venezuela. Como si Rusia y China no van a vetar esa decisión en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

Me gustaría saber cómo se va a conseguir el voto de Rusia y China. Con cuáles países contaríamos para ejecutar dicha decisión.

En definitiva, el principal problema que tenemos para poder salir de este desastre de gobierno es que el liderazgo político deje de seguir pensando en sí mismo y comiencen a pensar realmente en el país.

Para ello, lo primero que tienen que hacer es dejar de asumir posiciones solo pensando en una lógica de mercado o electoralista, previendo una elección potencial. Así, definitivamente, es imposible avanzar. El ejemplo más reciente es lo ocurrido el pasado martes 30 de abril en el distribuidor Altamira. Primera vez en la historia que hay un golpe tan “boleta”: El cual, tomando la teoría del régimen, podríamos llamar “el golpe de los selfies”.

En lo personal, -aunque es un tema que entraría como uno más- en la ardua tarea de revisar las distintas propuestas, junto a la estrategia planteada por la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, desde Unidad Visión Venezuela creemos que más temprano que tarde va a haber un proceso de negociación del cual pueda salir humo blanco en beneficio del país.

Por ello nuestra invitación a Guaidó es a que retome el liderazgo creado por la esperanza popular desde el pasado mes de enero. No se puede ser chicha y limonada a la vez. Con esto quiero decir que se quite la camisa partidista, y por ende no caiga en el disciplinado militante de Voluntad Popular.

No podemos seguir dejando el futuro del país en manos del ajedrez de la geopolítica, urge una agenda compartida por toda la oposición democrática, para más que evitar nuevas frustraciones, poder lograr el cambio. Para ello debemos ajustar la estrategia ya, para poder terminar de salir de esta tragedia, en la que según la oficina humanitaria de la ONU revela unas cifras espeluznantes: 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional, 2,8 millones de personas requieren asistencia médica y 4,3 millones no cuentan con servicios básicos de agua y saneamiento.

