Unidad y compromiso

A medida que el discurso de la dirección política que por ahora sigue al frente de la oposición continúe dejando entrever que la solución al problema nacional y que el cambio de régimen depende más de fuerzas extranjeras que de los propios venezolanos, en esa misma medida los venezolanos estarán menos dispuestos a movilizarse para presionar la salida de Nicolás Maduro y su entorno.

Escucho cada vez a más “dirigentes” decir: "La dictadura se cae a pedazos", situación que a nuestro juicio no es verdad. Ellos están atrincherados, silenciosos, esperando, pero quien se está cayendo a pedazos es el país, es nuestro pueblo.

Hoy continúan abundando los discursos cargados de maniqueísmo y populismo, esas arengas que solo dicen lo que la gente desea oír, que sirven para ganar aplausos, pero no sirven para generar soluciones. Un político serio debe hablar con la verdad por más antipática que esta sea. Por ello, nosotros desde Unidad Visión Venezuela hemos venido insistiendo ante toda la dirigencia nacional, regional y local, en ese diálogo interno, en ese Encuentro Nacional de la Oposición.

Nos preocupa que el madurismo hable de diálogo con “las oposiciones”, que se estén reuniendo y reorganizando su estructura para un proceso electoral, sea el de la Asamblea Nacional, o cualquier otro proceso electoral que desde Unidad Visión Venezuela creemos que para destrancar este juego debemos contarnos todos, es decir, acordar unas elecciones generales en las que podamos legitimarnos a todos los niveles. Nos alarma, además, saber que en la oposición a esta altura y luego de más de 20 años de tragedia aún no haya unidad, ni mucho menos una estructura organizada y amalgamada que pueda enfrentar con éxito a este régimen.

Porque la única salida que tenemos es la de un movimiento único, con unidad de propósito y de acción, en el que desaparezcan los odios, las rencillas, las apetencias personales y el afán destructivo de quien asume el liderazgo por el bien de todos.

La unidad política necesaria para lograr el objetivo planteado no es estar juntos pero no revueltos. No es aparecer todos en una foto. La unidad debe ser integral: Unidad de propósito, de acción. Unidad en los valores democráticos, de criterios en medio de la diversidad de partidos. Pero si cada quien va a seguir comportándose políticamente de acuerdo con sus preferencias personales, entonces seguiremos mal, porque volverá a renacer la desesperanza, la gente seguirá yéndose, la tristeza aumentará en las familias que seguirán viéndose obligadas a separarse, porque la unidad no existe, solo un discurso vacío para figurar.

Desde Unidad Visión Venezuela estamos convencidos de que la unidad entre los diversos es posible. Como ejemplo tenemos no solo las elecciones parlamentarias de 2015, también cuando aun éramos minoría en el año 2007 logramos salir airoso, ante la propuesta de reforma de 69 artículos de la Constitución. Ahora lo que no es posible es integrar a quienes apuntan y actúan en direcciones diferentes a la del propósito colectivo. Llegó la hora de demostrar que el país y nuestra gente están primero.

Porque hay una realidad, y es que ni el chavismo/madurismo tiene la fuerza para eliminar a la oposición, ni nosotros tenemos la fuerza para eliminar al régimen. De ahí la necesidad de un acuerdo, del reconocimiento mutuo, con acento en la solución de los problemas de la gente. Y para ello simplemente tenemos que salir del todo o nada en el que se encuentran enfrascados el sector que hasta ahora sigue al frente de las negociaciones.

Más de 14 millones de venezolanos nos dieron un mandato que fue representarlos en la AN y 53 de ellos no asisten por diatribas políticas. Es hora de que vuelvan, asuman su responsabilidad y se pueda legislar en favor de los ciudadanos. Hablan de llamados a diálogos, vayan al Parlamento.

@OmarAvilaVzla