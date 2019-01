El truco número 13

.

“Read a thousand books and your words will flow like a river”. Virginia Woolf

Todos los años a principios de enero uno vuelve a intentar cambiar las cosas. Después de 12 meses, 52 semanas o 365 días siendo el mismo hombre que comete los mismos errores, uno se propone desnudarse del hombre viejo. Llámelo pesimismo o desengaño, pero tanto usted como yo sabemos que el hombre es un procrastinador nato cuando no afronta las cosas difíciles en el momento y las deja para mañana. El caso es que cada uno de nosotros trata de ser mejor de lo que fue el año anterior y las resoluciones de nuevo año sirven como muestra de esos intentos. No conozco a ningún individuo que se prometa a sí mismo volverse idiota, engordar unos kilitos o empezar a fumar. Por mi parte, en este mes de enero me he propuesto leer más libros. Bueno, no solo leer más cantidad de libros, sino también dedicar más atención a la lectura y menos tiempo a otros asuntos.

Busco información en Internet sobre estrategias de lectura y descubro el artículo de Andrew Medal titulado “13 trucos que te ayudarán a leer más” (Andrew Medal: “13 tricks that will help you read more books”, entrepeneur.com, May 17, 2016). El autor confiesa haber leído 197 libros en 3 años, de 2011 a 2013. Haciendo números, a mí me sale una media de 66 libros al año. Imagino que no habrá leído exactamente 66 piezas por año. Por otro lado, la dificultad y la extensión de los libros no tienen por qué coincidir año tras año. Tampoco el tiempo de lectura ni las ganas de leer. De hecho, la hipotética cuenta de lectura resultante a mí me sale con un libro más: 198 y no 197.

Por mi parte, si asumo que leo a diario entre 20 y 40 páginas, creo que sería capaz de leer 2 libros al mes, lo cual supondría un total de 24 libros al año. A ese ritmo habría leído en 3 años unas 72 piezas. Mi registro quedaría muy por debajo del que tiene el señor Medal. No me extraña que un lector egregio como él lleve ese apellido.

Sea como sea, sigo leyendo el texto de Medal y me quedo con algunos consejos interesantes: “Lleva tus libros contigo a todas partes”. Vale, este lo cumplo. “Haz una lista de libros”. Yo también guardo cuadernos con listas de libros para leer y anoto los que he leído. Más adelante recomienda leer más de un libro a la vez, lo que suele ser un hábito enfermizo compartido por todos los adictos a las letras. También coincido con él en la manía de subrayar y marcar las páginas. Finalmente, el truco número 13, “read in sprints”, suena genial. Indica Medal que los días malos, en los que se encuentra con falta de tiempo o no se concentra, fija un reloj temporizador a 20 minutos y lee hasta que suena la alarma.