Tres tarascadas revolucionarias

La revolución es plena en exabruptos. Para quienes nos sentamos cada semana frente al computador para escribir dos o tres páginas sobre temas de actualidad con el propósito de publicarlo en la cada vez más reducida prensa nacional, resulta un drama existencial el tener que escoger entre los muy variados acontecimientos que nos ofrecen los corifeos de un proceso cuyo único sostén está en las puntas de las bayonetas que, por ahora, obedecen las órdenes del general Vladimir Padrino López. Pero esta vez asumo a conciencia el reto, llevando al máximo reductible los tres temas que ahora me turban.

El primero fue la reciente experiencia de unas cortas vacaciones en el más bello lugar del Caribe: la isla de Margarita. Ahí pude apreciar la destrucción del país en pequeña escala. Al apenas salir del ferry y tomar la avenida Juan Bautista Arismendi, que conecta Punta de Piedras con Porlamar, mi carro fue embestido por una catarata de baches sin ninguna señalización que anticipara el desagradable encuentro. Avancé entonces con especial cuidado y los primeros kilómetros de mi recorrido pusieron de manifiesto un tráfico particularmente reducido que hace evidente la gran merma del parque automotor local y del proveniente de tierra firme. En la vía circulaban muchos motorizados que conducían sin cascos de seguridad y que, en su mayoría, iban acompañados de jóvenes mujeres que cargaban en sus brazos bebés de pocos meses de nacidos o llevaban entre ellas y el conductor a niños de corta edad. No había policía de tránsito que pusiera coto al exceso. Pasé frente a dos sitios que fungen de paradas de transporte y ambos estaban repletos de personas pero, curiosamente, a lo largo de todo mi trayecto no vi pasar ningún autobús. Al llegar cerca del Mercado de Conejeros me detuve en un amplio y famoso establecimiento de víveres y licores. Ningún producto tenía registrado su precio. Toda información debía ser específicamente requerida. Un paseo rápido por sus estanterías y la verificación posterior de los precios me puso de manifiesto que una vacación como en los tiempos de la IV república solo sería posible con una cartera repleta de dólares. Incluyéndome a mí, en el enorme local no había más de 7 curiosos pero los dependientes y vigilantes eran 19. Aquello parecía una joyería de lujo en un barrio de pobres. Al adentrarme en la avenida Jóvito Villalba de Porlamar, justo al frente del Centro Comercial Costazul (que según las malas lenguas es propiedad de un prócer de esta revolución), la imponente, significativa y valiosísima obra de Jesús Soto, llamada La perla blanca de Margarita, colgaba descoyuntada. Era la fiel imagen de un país con muchas potencialidades que se niega a morir. El resto de la estadía fue una varianza en do mayor.

La segunda temática es la referida a la liberación de los presos políticos. La dictadura se engolosina hablando de unas liberaciones que no son tales. Lo primero que hay que señalar es que todos nuestros presos políticos, sin excepción, han sido juzgados o privados de su libertad violándoseles los derechos garantizados en la Constitución. Por tanto, las decisiones que han dictado los tribunales respectivos violan el artículo 25 de la carta magna. Mal puede el régimen hablar de excarcelación cuando sobre los beneficiados pende una espada de Damocles (léase cápitis deminutio), que no es ni más ni menos que la pérdida o limitación de derechos civiles fundamentales, verbigracia: entrar y salir del país, expresarse libremente, no estar sometido a presentaciones periódicas ante los tribunales y hacer uso de las redes sociales. Solo los 16 delincuentes que fueron liberados en la primera tanda bajo el paraguas de “presos políticos” están realmente libres; el resto, o sea, los presos políticos de verdad, salieron con una soga al cuello. ¡Injusticia revolucionaria!

El tercer y último asunto es el hilarante y anecdótico video que circuló por las redes y que El Nacional publicó en su página web, el pasado lunes 4 de junio. En el mismo se grabó el momento en que una mujer del pueblo, hostigada por la elevada inflación, paga en una charcutería unos gramos de mortadela por valor de 1.000.000 de bolívares con 10.000 billetes de 100 bolívares. La escena es cómica y patética a la vez al convertir en imagen la experiencia que vivimos los venezolanos como consecuencia de la pérdida de valor de nuestro signo monetario. Es el final que le espera a los billetes “soberanos” que supuestamente comenzarán a circular en 2 meses.

Todo lo anterior es producto de la incompetencia y permanente maldad que emana de la más mínima acción que se ejecuta en cualquier esfera o instancia del gobierno. En ese propósito la revolución no titubea al seguir el camino que marcó Hitler en Mi lucha: “Las masas quieren ser engañadas de la forma más desvergonzada”. Y el régimen quiere lograrlo con la tétrica sonrisa de los guasones.