Todo seguirá empeorando con el mismo pensamiento y proceder por parte del gobierno nacional, y en términos generales por el "statu quo", el "confort" y el modo de funcionar de la sociedad venezolana en su conjunto…

El “subsidio regresivo” un factor de la “megahiperestanflación”:

En Venezuela “no se paga nada” por cada litro de gasolina, el cual representa un “subsidio regresivo”, para algunos en formato de regalo, para otros un medio de subsistencia, pero para los que están en la “jugada” un negocio lucrativo con extraordinaria ganancia especulativa con costos monetarios irrisorios, que incluso hasta podría favorecer actividades tanto ilícitas como legales... Obsérvese y es muy sencillo de comprobar que una de las características del “síndrome de la colas” es que de cada 100 personas que se encuentran esperando por comprar el producto, al menos 55 lo adquieren con fines especulativos y tratar de mantener cierto poder adquisitivo “positivo” agravante de la situación. Por ejemplo, según proyecciones propias para finales del mes de septiembre de 2018, surtir el tanque de un carro pequeño a “precio nuevo” hubiera representado un pago de 1.070,80 BsS (con subsidio) o de 3.465,20 BsS (sin subsidio). Enlace relacionado 2: “Factores determinantes para curar” https://bit.ly/2BWuY5j

A mayor “éxodo” mayor la “megahiperestanflación”:

De acuerdo con cálculos conservadores, pero si aproximadamente 4 millones de hogares venezolanos están recibiendo en promedio 100 dólares mensuales, esto se traduce en la realidad actual en aproximadamente 80.000,00 bolívares soberanos, es decir, una “mejora” en la “capacidad de compra”, pero que en lugar de resolver la situación lo que hace es empeorar absolutamente todo: quizás podrán comprar el producto requerido, pero a un precio especulativo que se aleja ininterrumpidamente del valor real o precio de equilibrio del mercado. Por tanto, como parte integrante de un círculo vicioso autóctono, otro factor agravante de la “megahiperestanflación” en Venezuela tiene sus raíces en el proceso de emigración, por lo que las proyecciones en más 5 millones de coterráneos para 2019 señalan un panorama o escenario para nadie favorable. Enlace relacionado 3: “Venezuela, el país del que se van 5.000 personas al día” https://bbc.in/2LLJIs3

Aclaratoria:

No hablo de hiperinflación sino de “megahiperestanflación”, en primer lugar porque desde hace más de 10 años se viene adelantando un proceso de decadencia e involución de la producción nacional y todo lo que ello involucra e integra (aparte del problema estructural de orden histórico y cultural que nos etiqueta como un país monoproductor, monoexportador y consumista). Con el agravante de que los incrementos y niveles de inflación son exponenciales, incontrolados pero también deliberados e inducidos por diferentes agentes económicos y políticos (públicos y privados).

“Economía del regalo” soporte del caos y la complejidad:

En contra de la economía real que fundamenta el bienestar verdadero y duradero, existe un conjunto de factores que convergen a un denominador común en todo este caos y complejidad. Estos guardan correspondencia con la economía del regalo, el silencio y la complicidad institucional, el accionar antieconómico, la maniobra antiética y la inefectividad del sector público entre otros. Enlace relacionado 4: “Incumplimiento en la entrega del pernil…” https://bit.ly/2GQyBiM

“Manifiesto Estudiantil”. Unet. Año 2010:

“Para tener una solución efectiva y duradera, la cultura, los valores y la actitud hacia el cambio son importante a nivel personal, ya que el cambio comienza en uno mismo, entonces no esperemos ver a nuestro alrededor cambio sin nosotros mismos no tratamos de cambiar. Por otra parte, para poder resolver un problema se debe conocer su origen para atacarlo y resolverlo. Hay que precisar nuestras fallas, saber nuestras debilidades y conocer nuestras fortalezas para sacarle provecho y explotarlas al máximo. No solamente nos tenemos que empapar en lo que está pasando actualmente, sino es fundamental saber lo que lo provocó desde un principio, y determinar lo que puede hacerse para solucionarlo. Tener presente que en la vida no hay premios ni castigos solo consecuencia de lo que hacemos. Pero hagamos un “stop” para darnos cuenta y tomar conciencia acerca de ¿qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos?”. Enlace relacionado 5: “Sincerar la crisis” https://bit.ly/2s54GJC

Pensamientos vigentes y pertinentes:

“La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”. José de San Martín. “No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma”. Carl Jung. “Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra”. Rodolfo Walsh. “El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, la otra es la ignorancia”. Eduardo Galeano.

“Lo terrible no es la altura sino la pendiente”. Friedrich Nietzsche.

“Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar”. Marc Twain. “Para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo”. John O' Donohue. “Sigue adelante. Aunque no estés convencido, sigue adelante; los designios de Dios son inescrutables, y a veces el camino no se ve hasta que uno hecha andar”. Paulo Coelho.

“Un cosa es cumplir el propósito de Dios, y otra muy distinta es utilizar el nombre de Dios para cumplir mis propósitos”. Adrián Rogers. “Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler… que pase lo que tenga que pasar”. Mario Benedetti. “Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás”. Rocky Balboa. “El pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar”. J. Ortega y Gasset. “Tener éxito no es aleatorio; es una variable dependiente del esfuerzo”. Sófocles.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. “La persona que sigue a la multitud normalmente no irá más allá de la multitud. La persona que camina sola probablemente se encontrará en lugares donde nadie ha estado antes”. “Si la gente es buena solo porque temen al castigo y porque esperan una recompensa, entonces verdaderamente somos un grupo lastimoso”. “La teoría es cuando se sabe de todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso, hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona… y nadie sabe por qué”.

“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”. “La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países porque la crisis trae progresos”. Albert Einstein.

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Año 2018.

