TIAR y negociación en paralelo

Finalmente, luego de un accidentado camino, la Asamblea Nacional ha sancionado la reincorporación de Venezuela al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Unos creen que con ese paso se abre la ventana para una intervención militar extranjera, otros creen que no sirve para mucho y otros –incluyendo este columnista– pensamos que el paso dado por el Parlamento no irá a precipitar acción militar alguna, pero que en paralelo con las presiones de la comunidad internacional y fundamentalmente las sanciones que viene aplicando el gobierno norteamericano ello puede incentivar a los usurpadores para que negocien con mayor seriedad y no solamente para ganar oxígeno, como lo han hecho en oportunidades anteriores. Así lo hemos expresado en entrevistas y declaraciones que ofrecimos a medios internacionales.

Bueno es saber que el TIAR solo se aplica entre los Estados que son miembros de dicho tratado, los cuales eran 16 y ahora –con Venezuela- son 17. De ese número la mayoría son ya aliados de la oposición por cuanto pertenecen al Grupo de Lima y esa gente ya ha anunciado hasta la saciedad que no apoyará ninguna acción militar. Siendo ello así está más que claro que la posibilidad de desatar la fuerza colectiva o individual es cero y por lo mismo ser o no ser parte del acuerdo no hará diferencia alguna. En resumen, creemos que de poco sirve abrir una puerta cuando es evidente que nadie entrará por ella. ¡Bájense de la nube!

Sin embargo, la gente poco sabe que el TIAR contiene varias medidas previas que pueden ponerse en práctica, las cuales –sin ser militares– pueden tener resultados concretos. Tales son la ruptura colectiva de relaciones diplomáticas o consulares, el cierre del comercio y las comunicaciones, etc. que sin ser acciones militares tienen el potencial de producir un aislamiento de tal magnitud que sería difícil ignorar y mucho menos resistir. (Sin embargo, Cuba las resistió por décadas y allí está el castrismo fregado pero aún mandando).

Entendemos que la aprobación del reingreso al TIAR viene a constituir una concesión a los sectores más radicales de la oposición venezolana los cuales –en nuestra opinión– no quieren entender que no basta la consagración de marcos jurídicos o de opinión pública favorables a la intervención militar extranjera, sino que tal decisión es privativa de otros Estados que decidirán actuar o no según sus intereses y no según los de Venezuela, aunque nos duela. El cerco se le va cerrando a la usurpación, aun cuando todavía tiene algún margen de maniobra que utiliza con sorprendente creatividad para esquivar las sanciones. Venta de oro, coltán, colaboración con envíos de drogas, etc. son expedientes que demuestran que en Miraflores no son mancos ni están dispuestos tampoco a entregar el coroto sin agotar su imaginación.

Desde esta columna sostenemos la convicción de que las sanciones harán sentir sus consecuencias devastadoras más temprano que tarde y que el desenlace no está lejano. Sí observamos con dolor el hecho de que dichas sanciones se reflejan en privaciones cada vez más sacrificadas para el pueblo desprotegido que ya no puede pensar en otra cosa que la llegada de su caja CLAP, la cual ahora tambien se ve comprometida por medidas anticorrupción tomadas por el gobierno de México, desde donde se originan tales asistencias alimentarias.

Como afirmación final este columnista reitera una vez más lo dicho en columnas anteriores avalando la seriedad y competencia de nuestro equipo negociador. No creemos que todo lo que se habla en Barbados deba ventilarse públicamente ni por televisión como lo predican algunos dirigentes. Uno de los aspectos importantes de una estrategia diplomática o comercial es reservarse las cartas hasta que su uso sea oportuno.

Apoyando –como en efecto apoyamos– sin reserva al gobierno interino de Guaidó, sí nos permitimos sugerir a los responsables que se abstengan de generar expectativas que después conduzcan a la frustración. Ya lo han hecho y ya han visto cómo ello genera escepticismo que se convierte en argumento oxigenador para quienes usurpan el poder (Ingreso de la ayuda humanitaria, 187.11, “todas las opciones están sobre la mesa”, etc.).