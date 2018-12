El sueño del equilibrista sonámbulo en el alambre

“The best people possess a feeling for beauty, the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity for sacrifice. Ironically, their virtues make them vulnerable: they are often wounded, sometimes destroyed” * Ernest Hemingway

Hojeaba yo un libro de Lengua y Literatura española cuando una página me llamó la atención. En ella se exponía de manera sencilla cómo propiciar la creatividad trabajando en equipo a partir de seis puntos. Me fijé sobre todo en el último. Recomendaba no despreciar ninguna idea por absurda o rara que pudiera parecer. Los otros puntos eran acertados, aunque este era, en mi opinión, el punto estrella.

El viernes 14 de diciembre un diario americano anunciaba el cierre de su edición impresa. El Nacional, de Venezuela, publicaba su último ejemplar en papel a la vez que comunicaba su intención de no renunciar a este formato. El editorial de ese día será recordado tanto por los lectores más leales como por quienes anhelaban el final del diario (“Un descanso en el camino”; El Nacional. 14-12-2018). Y los equilibristas sonámbulos que ahora caminan por el cable, los que no temen al sueño y aceptan con entereza los comienzos difíciles no olvidarán una primera línea memorable “Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro”.

Es lógico que a los gobernantes no les gusten los periódicos ni los medios de comunicación porque suponen, la mayoría de las veces, un gasto de tinta y papel, una pérdida de tiempo y una ridiculez. Los hombres de un país deberían dedicarse a trabajar sin descanso, a producir riqueza para el bienestar general. Pararse a descansar un rato, respirar hondo, cuestionarse las cosas serias, pensar, tomar un café con un amigo, o llegar a cambiar de criterio en un asunto moral gracias a la lectura de un reportaje, una noticia o un artículo no sirve de nada. Claro que sería extraño encontrar a un miembro del gobierno al que le guste leer un periódico crítico o receloso con su gestión, puesto que se trataría de un bicho raro. Sería un tipo inteligente, capaz de aceptar que no tiene razón o abierto a ese punto número seis del libro de literatura referente a la creatividad y que serviría, además, como punto de partida para la convivencia: no despreciar ninguna idea por absurda que parezca.

El periódico impreso y el periódico en línea ayudan a entender el mundo a través de la información, el debate que generan, la reflexión, la concienciación, el entretenimiento, la compañía y la comunicación. No se cierran los periódicos en un país libre. Con más razón, la prensa debe permanecer alerta en un país que no lo es.