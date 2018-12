“SISU” y honradez para vencer la adversidad…

“SISU”: honradez, determinación estoica, fuerza de voluntad, resistencia, coraje…para enfrentar y vencer la adversidad… (Revisar enlace relacionado 1: ¿ What is SISU ? https://bit.ly/2BIFJbd).

Parte I:

“Libertad es el derecho que todo hombre tiene de ser honrado, y de pensar y de hablar sin hipocresía… Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado…Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado… Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas, y permite que pisen al país en que nació…no es un hombre honrado… que no piensa en lo que sucede a su alrededor, y se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón, y está en camino de ser bribón…” (José Martí). (Revisar enlace relacionado 2: “ Cura de verdad y círculos viciosos ” https://bit.ly/2CANkKv).

“Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira” (Mahatma Gandhi). “La honradez siempre es digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho” (Cicerón). “La honestidad es la mejor política” (Benjamín Franklin). “Ser honesto no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá los correctos” (Jhon Lennon). “Las cosas tienen un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las cosas” (Papa Francisco). “El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no integro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho” (Lucas 16:10).

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”. “La felicidad es lo que sucede cuando lo que piensas, dices y haces está en armonía” (Mahatma Gandhi). “La coherencia es el primero de los deberes cristianos” (Charlotte Bronte). “Sin coherencia no hay ninguna fuerza moral” (Robert Owen). “Eres lo que haces y lo que piensas. Las dos cosas, y si no son compatibles, no eres creíble” (Walter Riso). “Sea esta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que decimos. En suma, que la palabra vaya de acuerdo a los hechos” (Séneca).

“Solo entre gente del bien puede existir amistad, ya que la gente perversa solo tienen cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política tiene partidarios; la gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena tiene amigos” (Voltaire). “La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos” (Facundo Cabral). “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena” (Nelson Mandela). “A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía” (Proverbio 11:3). “El corrupto no tiene amigos, solo cómplices” (Papa Francisco).

“Cuando algo nos desagrada es mucho más fácil censurar y criticar que tratar de comprender el punto de vista del prójimo. Con frecuencia es más fácil encontrar defectos que pronunciar elogios. Es más fácil hablar acerca de lo que uno quiere que de lo quieren los demás. Y todo es así” (Dale Carnegie). “Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino” (Salmos 15: 2-3). “El amor no mira con los ojos, sino con el alma” (Wuiliam Shakespeare). “Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada a cambio” (Papa Francisco)

Parte II:

“La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos aquellos que lo deseen. La primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de la economía” (Thomas Sowell). “El mal economista persigue un beneficio inmediato que será seguido de un gran mal en el futuro, mientras que el verdadero economista persigue un gran bien para el futuro, aun a riesgo de un pequeño mal en el presente” (Frederick Bastiat). (Revisar enlace relacionado 3: “ Perspectiva Económica 2018 ” https://bit.ly/2BFjIdb).

Por consiguiente, para el caso de las remesas, estas han servido para transferir cierto “alivio” o poder adquisitivo a un grupo de venezolanos, pero ha sustentado y hasta justificado el aumento explosivo de los precios. Mayor dinero con menor cantidad de productos igual a mayor inflación: potencia el aumento del nivel general de precios también por el lado del consumo. (Revisar enlace relacionado 4: Tercer “round” de las medidas económicas https://bit.ly/2zMpmKz).

Además, se recuerda que la “ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. En tal sentido, el hecho de violar las leyes económicas hacen activar su sistema natural inmunológico para detectar, neutralizar y revertir tal situación antieconómica. De esta forma, la intencionalidad manifiesta por parte del gobierno de fijar precios por debajo del equilibrio de mercado y de los empresarios en ajustarlos por encima desconsidera por completo el hecho de que los bienes y servicios que se demandan a todo nivel y en un momento determinado adquieren una condición estrictamente elástica, es decir, que cae en mayor porcentaje en relación con el incremento del precio, lo cual genera consecuencias negativas como es el caso de la caída en el ingreso del vendedor o empresa que obligará irremediablemente a cambiar la estrategia equivocada de fijar y controlar (gobierno) o de subir y subir el precio: en esta situación todos perdemos (gobierno, empresa y consumidores).

Por otra parte, en el año 2015 se formulaba lo siguiente: “Ante el flagelo de la inflación, la opción urgente que se está asumiendo, para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo y de la descapitalización patrimonial, es adquirir un bien duradero (tal como un vehículo) o dólares, pero la realidad indica que están en absoluta escasez. Así que la alternativa viable se dirige hacia la compra de una moneda fuerte como el peso colombiano. De esta forma, pudiera estar adelantándose un proceso de “pesolización” o de “pesolizar” (permítanme acuñar el término) la economía, es decir, la compra masiva de pesos colombianos como una forma de resguardarse ante la anulación de las funciones del bolívar: reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago”. (Revisar enlace relacionado 5: “ Pesolización” de la economía venezolana (03-06-2015 ) https://bit.ly/2CzDb0s).

Cada vez que el gobierno nacional se pronuncia oficialmente…la “megahiperestanflación” se potencia con tantos ceros pero a la derecha. Este fenómeno económico con características autóctonas propias se manifiesta por una tasa de crecimiento exponencial a nivel diario respecto a los precios en general, pero además con una involución en la actividad económica plasmada por una caída perenne y decadente en la producción y empleo nacional: razones por las cuales deja de ser una hiperinflación de acuerdo con los parámetros convencionales. No obstante, de manera responsable se sigue alertando que con medidas económicas superficiales, parciales y aisladas la tragedia nacional seguirá empeorando. (Ver enlace relacionado 6: El “corralito ” https://bit.ly/2Rjok2G).

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Año 2018.

pmoral@unet.edu.ve

@tipsaldia