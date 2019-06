«No hay verdad sustanciada en convenciones que no sea discutible»

Así escribes o hablas

(Con lenguaje más o menos preciso, [i] lógico, disonante, pueril, confuso, disperso, rebuscado, fatuo, ambiguo, inteligible, populachero, et.)

Disonante-Pueril.- Si te soy sincero, no soy una persona capaz de sincerarse frente a los problemas que sinceramente no quiero tener.

Preciso.-Te confieso: no busco problemas porque no me agrada enfrentarlos.

Ilógico.- Va por la casa su última bebida en el bar, señor.

Preciso.-Su última bebida en el bar fue obsequio de nuestro gerente.

Populachero.- Se baña en sudor mi amiga cuando discute sobre política en el auditórium.

Inteligible.- Mi amiga suda en el auditórium cuando discute sobre política.

Pueril-Disperso.- Entre nosotros hubo un hombre que vivía teniendo como fin supremo en la vida matar a los que no compartían sus ideas.

Preciso.-Vivió entre nosotros un individuo cuyo propósito supremo en la vida fue asesinar.

Ambiguo.- El fin de ese hombre está cerca y por eso está desesperado.

Lógico.-Morirá pronto y ello lo desespera.

Disonante-Populachero.- Viniendo de ti el ruego, voy a ver cómo resuelvo tu problema legal: no vaya ser que te mantengan preso por un robo que dices que no has cometido.

Inteligible.-Porque eres mi amigo, introduciré ante el tribunal una solicitud de habeas corpus para evitar la confirmación injusta de tu arresto.

Fatuo.- A Abel le abriremos su hoja de vida laboral para averiguar si cometimos un error abocándolo a resolver asuntos administrativos de la Abadía.

Lógico.- Revisemos el expediente laboral de Abel: pudimos errar nombrándolo administrador de la estancia.

Pueril-Disonante.- Vamos a ver qué hechos extraordinarios vemos hoy en la universidad con el profesor de Historia.

Preciso.-Somos expectantes respecto a cuáles fantásticos sucesos históricos hoy nos ilustrará el profesor.

Ilógico-Pueril.- Sabemos que no alegra a todos que el dictador de la república renuncie, y que huya fuera del país.

Inteligible.-A todos [nos] alegraría que el dictador renunciara e impidiese huir del país.

Pueril.- Como vayan viniendo los problemas nosotros vamos viendo la forma de resolverlos.

Preciso.- Resolveremos cualquier problema que irrumpa.

Rebuscado.- Es una mujer floja: cuan larga es se yergue un rato sobre la cama de todos sus amigos al visitarlos.

Lógico.-Es una mujer perezosa y duerme siestas en casas de amigos que visita.

Populachero.- No más me entero que alguien es así me burlo de personas quisquillosas que, cuando están limpiando sus casas, quieren que nos quitemos los zapatos para entrar.

Preciso.- [Me] mofo de las personas escrupulosas con la limpieza de sus casas cuando nos exigen entrar sin zapatos.

Disonante.- No va a ser necesario que la empresa sea demandada. Podemos negociar.

Inteligible.-No será necesario demandar [a] nuestra empresa: negociaremos.