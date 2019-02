.

Exposición Sessantesimo: Villa Planchart (Gio Ponti, 1957-2017), Cuarto de Juego, Villa Planchart, Caracas, 8 de diciembre de 2018 - 10 de febrero de 2019 (f. @docomomo_ve, 2019).



"No es el cemento, no es la madera, no es la piedra,

no es el acero, no es el vidrio el elemento más resistente.

El material más resistente en la construcción es el arte".

Gio Ponti. (1)

1. Villa Planchart (Gio Ponti, 1957-2017)

Sessantesimo: Villa Planchart (Gio Ponti, 1957-2017), la más reciente exposición de la Fundación Docomomo Venezuela*, clausuró en Caracas el pasado domingo 10 de febrero en el Cuarto de Juego de la Villa Planchart, dando fin a las celebraciones del sexagésimo aniversario de la célebre villa.

Continuando con el tema iniciado en Las Italias de Caracas (Sala TAC, 2013), la nueva muestra de Docomomo, gracias al apoyo de la Embajada de Italia en Venezuela y de la Fundación Anala y Armando Planchart, se propuso develar una serie de historias inéditas relacionadas con la presencia en nuestra capital del maestro milanés de la arquitectura moderna, Gio Ponti, autor de este patrimonio arquitectónico moderno ítalo-venezolano de relevancia mundial. (2)

La exposición –producida en su totalidad por el equipo de Docomomo Venezuela– reunió una serie de maquetas, obras de arte, textos y documentos que muestran algunos de los proyectos no realizados, obras de arte e historias inéditas de Ponti en Caracas entre 1954 y 1979 (el arquitecto milanes falleció en 1979). Se trataba de develar y empezar a dar a conocer las facetas de Arlecchinia y la importante saga pontiana caraqueña, para llenar el gran vacío de información que existe en el mundo entero sobre este aspecto de la vida creativa del maestro. Una labor que comenzó a realizarse desde fines de 2017, cuando la Fundación Planchart y Docomomo Venezuela fueron llamados a colaborar por el Museo de Artes Decorativas de París en la preparación de la monumental retrospectiva Tutto Ponti: Gio Ponti Archi-Designer, la más grande hecha hasta la fecha en Europa sobre Ponti, que estará expuesta hasta el próximo mes de mayo en el @mad_paris. Una exitosa colaboración que permitió que al día siguiente de la inauguración, de todas las obras de Ponti expuestas en el museo, fuera la villa de Caracas la que ilustrara las reseñas culturales de los principales periódicos de París, como Le Monde y Le Fígaro. "¡La Villa Planchart tiene locos a los parisinos"!, nos dijo alborozado ese día el director del MAD, Olivier Gabet.

Exposición Sessantesimo: Villa Planchart (Gio Ponti, 1957-2017), Cuarto de Juego, Villa Planchart Caracas, 8 de diciembre de 2018 - 10 de febrero de 2019 (f. @enelcerrito, 2019).

Sessantesimo es, en cambio, una exposición de cámara. Pero no por ello menos interesante. Los registros fotográficos (arquitecturas, murales, esmaltes, cartas, oleos) fueron realizados por Frank Alcock, Rossella Consolini, Jesús David Goncalves, Alfredo Mata y Juan José Mesa. El diseño de los artes y de las hojas del parabán correspondieron a Bettina Bottome y Antonio Huizi. A estos trabajos se sumó el apoyo de Patricia Quintanilla, junto a un equipo de brillantes estudiantes de la V Pasantía Académica Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Central de Venezuela / Docomomo VE, dirigidos por Sergio Fernández Viera, a cuyo cargo estuvo la realización de la maqueta de la Villa Planchart. Esta maqueta ya ha sido solicitada por el MAXXI de Roma para ser expuesta en una nueva exposición sobre la arquitectura de Ponti el próximo mes de julio, curada por la ex presidente de Docomomo International Maristella Casciato y el gran especialista en Ponti Fulvio Irace.

Maqueta de contexto de El Cerrito (f. @docomomo_ve, 2019).

Procurando no tocar la arquitectura patrimonial y los preciosos materiales del Cuarto de juego para convertirlo en sala de exposiciones efímera, Docomomo se propuso hacer una puesta en escena respetuosa del lugar: un gran parabán de ocho hojas sobre ruedas de goma se colocó al centro del espacio, mientras que dos maquetas (una de ellas hecha especialmente para la exposición, con una base de aluminio diseñada por el arquitecto Bernardo Mazzei, titulada Farfalla) acompañaban varios singulares objetos y obras de arte, en particular la primicia mundial de un cuadro original pintado por Ponti en Caracas en 1956, titulado Cavallo.

Afiche 60 aniversario, Sessantesimo: Villa Planchart (Gio Ponti, 1957-2017) (f. Paolo Gasparini, 1961. Diseño: Bettina Bottome, 2019).

El "parabán ilustrado" del montaje quiso además rendirle homenaje al artista italiano Piero Fornasetti, colaborador de Ponti, justamente, en el diseño interior del Cuarto de Juego (con sus famosas "sillas-periódico"). Fornasetti en los años cincuenta produjo una gran cantidad de biombos decorados con imágenes. Uno de ellos de 1951, Il duomo sommerso (La catedral sumergida), tiene mucho que ver con la historia de El Cerrito, tal y como se refiere en uno de los textos de la exposición que lleva el mismo título fornasettiano. En total, once temas, que van desde la arquitectura a la literatura, al urbanismo y a la historia del arte: Idea vidrio sommerso de Rubén Núñez, Il duomo sommerso, Mítica Caracas, Historias de Rui, Un gran pensamiento largo: pensamientos-diseños-músicas, Centro Cultural Villa Planchart, Cavallo y finalmente Arlecchinia, nostalgia de Venezuela y de la Grecia antigua. Once títulos apenas… de los muchos que se nos quedaron en el tintero. Así, puede que Docomomo Venezuela considere una segunda edición –ampliada– de Sessantesimo. Como decía el mismo Ponti: "Vediamo…! Magari si fa".

* Grupo de trabajo oficial de Venezuela para la Documentación y Conservación Internacional de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno.

Notas

1. "Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più resistente. Il materiale più resistente nell'edilizia è l'arte". Gio Ponti.

2. Las ITALIAS de Caracas:

https://docomomovenezuela.blogspot.com/2012/12/exposicion-exhibition.html

2. "Vamos a ver. Tal vez se haga". Entrevista a Letizia Frailich-Ponti en el documental de Rubino Rubini Gio Ponti: la Villa Planchart a Caracas, 2007.