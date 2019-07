¡Seguir la vida… a pesar de…! Para ti, Rufo

Quienes han vivido en medio de la violencia aprenden a llevar los guantes de boxeo bien puestos y el escudo preparado para el siguiente ataque. Así mantienen su existencia año tras año, sin saber que están solo sobreviviendo. En ese camino el corazón se va llenando de odio, la vida va tomando un gusto amargo, convirtiéndose, de esta manera, en una carga pesada. El pensamiento rumiante se alimenta de quejas y juicios hacia los otros, escondiendo el miedo con el asecho y, así, se oculta la vulnerabilidad, pues mostrarse débil es ser presa fácil para la burla y la exclusión. Es como cargar con la muerte antes de que esta llegue.

Cuando Helena tenía 16 años sus padres le daban todo el amor que podían; sin embargo, en el liceo y en la calle la vida era otra y aprendió a vivirla. Sin darse cuenta, también se puso sus guantes de boxeo y cargó su escudo para tenerlo siempre listo… Vivía en la dualidad constante: un poco más tranquila en su casa, mientras que afuera la violencia era la forma de relacionarse: burla, lenguaje ofensivo, amenazas llenaban las horas de ocio. Continuamente se armaba y desarmaba cuando estaba en la casa o afuera, con lo cual se creaba un conflicto, pero que los padres no sabían cómo manejar, pues ellos llevan la misma historia y no han sabido cómo resolverla. Cargan también con su paquete de dolor a cuestas.

La historia de Helena es la de muchos adolescentes, jóvenes y familias en Venezuela. Sobrevivir, defenderse, luchar, exigir sus derechos… En este camino pierden la vida por ser el blanco de quienes tienen la fuerza y la despliegan sin contemplaciones, por lo que ocasionan más dolor. Algunos prefieren tomar la decisión de no seguir cargando la muerte, sino entregarse a ella, y lanzándose a la calle. Se exponen ante sus opresores con escudos de cartón, desafiando, pues donde impera la violencia, el totalitarismo y la impunidad, el hecho de ejercer un derecho legítimo, como el de protestar, es una provocación para quienes tienen la fuerza.

Esta vez fue Rufo Chacón, a quien la tiranía le sacó los ojos… así de claro... No hay persona en todo el planeta a la que no le mueva la fibra de su ser este hecho tan doloroso. Rápidamente la solidaridad levanta su voz y extiende los brazos hacia Rufo. Es una luz de esperanza que puede mitigar en algo el dolor de este chico, quien piensa en sus sueños como un pasado que ya no parece tener lugar.

Mi corazón arrugado me inspira a escribir este artículo no con el objetivo de exacerbar el dolor, que está, es muy grande y clama a gritos justicia con todo el derecho… Mi propósito lleva a la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue la vida de Rufo y su familia?

Ese mismo sentimiento de dolor se transforma en esperanza, en paz interior, y surge como imagen el ave fénix… y es lo que quiero decirle a Rufo… Seguro alguien se lo podrá leer: No dejes que el dolor corte tus alas, recobra tu fuerza interior, conoce su inmensidad, si la vida te permitió vivir esta experiencia es porque tu poder es más grande y puedes salir potenciado. Es posible que aún no tengas las herramientas, es posible que aún te falte tiempo para darte cuenta de cómo redescubrirte. Deja al menos que empiece a resonar dentro de ti la confianza. Ya sé, tu pregunta siguiente es: ¿cómo hacerlo?

Sé que es difícil lo que te voy a decir. Con tus 16 años cuesta asumir con madurez tan dolorosa experiencia, pero es lo que hay…. Este es el primer paso para que tus alas empiecen a desplegar como el ave fénix: aceptar, sí. Te lo digo con todo el amor… aceptar... aunque solo pensarlo te dé mucha rabia, grites o te den ganas de vomitar.... Aceptar lo que hay es decidir seguir la vida. Es reconocer que eres otra persona. Puede que ya no puedas ver nunca más o puede que la ciencia y toda la solidaridad terrenal y divina se muevan exitosamente para hacerte el trasplante, lo cual sería maravilloso… De cualquier forma, aceptar te permite pensar y sentir en cómo seguir.

Con estas palabras, que pueden sonar duras, quiero animarte a que te aferres a la vida, no llenes tu corazón de rencor, no te permitas el odio… Deja que la justicia terrenal y divina se encargue de quienes te hicieron daño. Tú dedícate a ti, busca dentro de ti tu paz, tu ser grande; date la oportunidad de renacer con el apoyo de tus seres queridos y profesionales de todas las áreas, seguro lo conseguirás. Junto con tu familia podrás mover cielo y tierra para que así sea. Utiliza las redes sociales y todas las vías posibles para solicitar apoyo, pero no como víctima, sino con la fuerza y el poder de tu alma.

Ánimo, Rufo… Dile sÍ a la vida. Con voz alta y clara grítale al universo tu deseo, que este dolor te haga crecer…. ¡Sí es posible… abre tu corazón y reconoce en ti ese milagro hermoso que eres! ¡Recibe todas las bendiciones!

¡Con profundo amor!

https://sorayamedinafuentes.wordpress.com/