Secuestrados por el Saime

Los venezolanos no debemos quedarnos callados y debemos denunciar ante la comunidad internacional todos nuestros padecimientos y violaciones constantes de nuestros derechos. Es muy grave que se nos viole nuestro derecho a la identidad y a la identificación. Este régimen se ha encargado de traer múltiple sufrimiento al venezolano, como también de violar cada derecho que nos otorga la Constitución. Por eso les pido que no sigamos callados, que nos unamos en una sola voz y nos pronunciemos cuando nos sintamos afectados.

Es preocupante y tenemos que ocuparnos de decirle al mundo que son miles los venezolanos, tanto en el país como en el extranjero, a quienes se les niega el derecho constitucional del pasaporte. El Saime es el organismo encargado de expedir los documentos de identidad, pero en lugar de cumplir su labor se ha convertido en el secuestrador de los venezolanos. Aquí nos revelan una vez más que Venezuela es un país dictatorial y es característica de los países dictatoriales, negar y anular pasaportes bajo cualquier excusa.

Los trámites se agravan en el caso de los niños, que no están siendo cedulados en el exterior y que necesitan este documento para obtener el pasaporte venezolano, pues el Saime les exige que viajen al país. Al no poseer ningún medio de identificación, los afectados pierden un derecho constitucional a la identificación. De esta manera pierden derechos básicos y se les niega el acceso a todos los países del mundo, además de la denegatoria automática de cualquier clase de autorización de estudio, salud o residencia. Mientras, los niños del país están secuestrados dentro de la nación al no poder acceder al documento que les permita viajar al extranjero.

Por otro lado, debemos denunciar la venta de pasaportes, tal como quedó evidenciado en el caso de corrupción en el que resultaron seis empleados del Saime arrestados. Hay que advertir que muchas personas se ven en la necesidad de acudir a gestores que funcionan como una mafia, que cobran y luego desaparecen sin entregar el documento de identidad.

Otro ejemplo del abuso del régimen es la negación de pasaporte diplomático para los diputados, mientras que los narcosobrinos los exhibían, al igual que los documentos de identificación que aparecieron en manos de terroristas de Hezbolá.

A esto se debe sumar el alto presupuesto que obtuvo el Saime para los pasaportes biométricos y hoy en día ellos mismos declaran que no tienen material para la fabricación de los documentos.

La falta de pasaportes se suma a las múltiples crisis de que enfrentan los venezolanos como la escasez de alimentos, medicinas y otros servicios básicos que han puesto en jaque la calidad de vida de los ciudadanos.

Por esta razón hemos decidido abrir la página de Facebook “Antonieta Jurado Pasaporte Venezolano” para que no te quedes callado. Es una página para sumar esfuerzos con tu denuncia, pongamos el tema en el tapete internacional. Denuncia al consulado que te cierre las puertas, al gestor que no te cumpla y otras irregularidades en el proceso. Tu denuncia dará a conocer a los responsables y ayudará a regular el proceso, lo que hará que la comunidad internacional se pronuncie.