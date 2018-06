Pareciera que el presidente Nicolás Maduro ve en la rotación de sus ministros la solución de los múltiples y agobiantes problemas que sufrimos los venezolanos. Y la verdad es que no es la solución y mucho menos dejarlos en el gabinete presidencial. Sobre todo porque han demostrado una inmensa incapacidad en el ejercicio de sus funciones. De manera que lo que hace el presidente con los ministro es inoficioso para su gestión y una burla a los ciudadanos. Bueno, a una de las tantas que a diario nos tienen acostumbrados. Presidente, el asunto no está en cambiar o rotar los ministros. Si nos ponemos a ver, ciertamente es una potestad presidencial. Pero no debe ser utilizada de manera errática.

Presidente, sabe cuál es la solución del caos en que usted y su grupo tienen sometido al país: en el cambio del perverso modelo económico que dispusieron para Venezuela. Porque lo rigurosamente cierto es que ha quedado demostrado con mucha claridad que este socialismo trasnochado y pasado de moda, solo nos ha dejado desolación, desesperanza y hambre. Por otra parte, si un ministro no fue eficiente en el despacho para el cual fue designado, cuál es la razón para ponerlo en otro, en el que también será incapaz, o quizás más.

Además presidente, con el inmenso déficit fiscal que arrastra su gobierno, usted debiera ser más austero. Déjese de crear tantas vicepresidencias, ministerios, superintendencias. Total, todos han sido y son extremadamente ineficientes. Al contrario, reduzca al mínimo los ministerios y toda esa burocracia que resulta una carga muy onerosa para las arcas de la República, que por cierto están muy vacías. El Estado, como toda organización, debe funcionar tan solo con el personal mínimo requerido, de lo contrario pasa de organización a desorden, situación en la cual nos encontramos. Ni más ni menos. De lo contrario, y si usted persiste en su equívoco de realizar rotaciones inútiles en su gabinete, los resultados seguirán siendo los mismos obtenidos hasta ahora; es decir, pésimos.

Presidente, haga uso de la sensatez que se supone debe tener un jefe del Estado. No incurra en el error de tropezar con la misma piedra. Usted no cree que es más fácil pedirle cuenta a catorce ministros que al gentío que hace de vicepresidentes, ministros, superintendentes; y que difícilmente usted puede recibirlos y revisar en profundidad las situaciones que cada uno de los funcionarios le presente en ejercicio de sus funciones. Sobre todo con la inacabable actividad proselitista que usted sigue manteniendo en su gestión presidencial. Así, en qué momento atiende a tantos vicepresidentes, ministros, superintendentes. Lo que procede en estos tiempos es austeridad, no derroche. Y es lo que más vemos del gobierno. Así no.

alvarodlozadam@yahoo.com