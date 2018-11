La UC se respeta

Luego de las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo, creo necesario hacer algunas observaciones del interés universitario y nacional también.

La universidad salió fortalecida porque se hizo respetar a pesar del terror promovido por la Gobernación del estado Carabobo. Ganó el verdadero sentimiento universitario ante las sombras del mal que intentaban apoderarse de ella. Las ideas, los valores y los principios no son chantajeables por metros de cables, reparaciones de unidades odontológicas, por cortar el monte o colocar temporales flotas de transporte rotulados con un murciélago con claros fines proselitistas.

Los estudiantes sabían lo que querían y también supieron identificar el agente causante del desastre institucional. Los bachilleres universitarios no votaron por un nombre en particular, votaron por un sistema político democrático, libre y plural, esto es, votaron en contra de lo que representa el gobernador del estado Carabobo. Votaron en contra de su lenguaje, de sus mentiras y de sus acciones. Votaron por la decencia en contra de la procacidad. Votaron por la libertad en contra de la tiranía. También votaron por la libertad de Iván Uzcátegui y de Ramón Bravo. En efecto, los estudiantes develaron la mentira de Rafael Lacava que mantiene secuestrados y en inhumanos calabozos a Ramón y a Iván, los dos jóvenes artífices de la unidad estudiantil en la UC.

Ganar indulgencias con escapulario ajeno.

He leído con preocupación a varias personas de la “oposición” que quieren ganar indulgencia con escapulario ajeno respecto al tema de las elecciones estudiantiles. Dicen cosas como, los estudiantes se unieron y sin llorar por condiciones electorales se enfrentaron a la violencia de los rojos y aún así ganaron y no comieron el cuento de la abstención. Naturalmente, esos comentarios no solo sacan de contexto el significado y el proceso electoral interno de los estudiantes, sino que además busca manipular la opinión pública nacional para seguir haciéndole el juego a la dictadura, sobre eso debo decir:

1. En las elecciones estudiantiles de la UC no existe CNE manejado por Tibisay con las maquinas del fraude.

2. Tampoco dentro de la UC existe una espuria ANC con poderes extraplaneatrios y supremos.

3. Tampoco dentro de la UC existe un alto mando militar parcializado a un sector político.

Y, aun así, hay que resaltar que el sector que no cree en la democracia disparó bombas lacrimógenas y balas contra los electores, trataron de montar una comisión electoral estudiantil paralela y desconocieron los resultados. Hicieron todo eso sin estar en juego la presidencia de la nación, entonces, ¿de verdad van a comparar una elección nacional con una consulta interna universitaria y de estricto carácter estudiantil? A esas personas les pido que no manipulen el logro y esfuerzo de nuestros estudiantes, con el fin de congraciarse con el régimen que en mal momento usurpa el poder en Venezuela, abajo explico en detalle los hechos.

Terror en la UC.

Necesario que todos entiendan que las elecciones celebradas en la UC esta semana que culmina, eran estrictamente estudiantiles. En ellas se renovaría la Federación de Centros Universitarios, los centros de estudiantes, la representación estudiantil ante los consejos de facultad y los consejos de escuela; nuestra función como autoridades y profesores era garantizar el desarrollo de las mismas, sin tomar partido en ninguna de las planchas; desde luego, no permitir injerencias foráneas ni tampoco que se vulnerara la voluntad de los electores. Eso fue lo que hicimos.

Desde muy temprano, el día 14 de noviembre estuve recorriendo varias facultades, y me quedé en el edificio de Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, por ser este centro de votación muy numeroso con una gran cantidad de electores, y por lo tanto debía ser atendido y resguardado con especial cuidado. Allí votaban todos los bachilleres de los primeros años de la carrera de Medicina y los cursantes de las carreras técnicas. Más de 2.000 electores y, de acuerdo con los sondeos de opinión previos, representaban más de 90% con clara tendencia democrática. Por eso, la saña de la embestida de las hordas de Lacava en 2 oportunidades. La primera, a las 11:30 de la mañana con bombas lacrimógenas y, la segunda con un mayor número de delincuentes, esta vez con armas de fuego cortas y largas tapándose el rostro con pasamontañas.

Todo eso lo presencié junto a un grupo de profesores, estudiantes y el decano José Corado desde el tercer piso del edificio. Los videos que pude grabar están en mis cuentas de Instagram @pablo_aure y Twitter @pabloaure, visto todo lo que aconteció, nos correspondió calmar los ánimos, tranquilizar a los bachilleres. Era muy doloroso ver a niñas desesperadas que recién comienzan sus estudios en una universidad temblando de terror al sentir que se acercaba ese escuadrón de malvivientes encapuchados disparando y robando. Repito, lo vimos y lo vivimos, no me lo contaron; el profesor Daniel Aude, coordinador electoral de la Facultad de Ciencias de la Salud y asistente del decano, fue golpeado y robado por ese ejército irregular que penetró a la facultad para impedir que se siguiera desarrollando el proceso electoral, y de ese modo evitar la paliza que se le estaba propinando a Rafael Lacava.

Lacava responsable del terror.

Lo de responsabilizar a Lacava en estos actos terroristas no es ni capricho ni especulación. Claro que no. Funcionarios de la gobernación dirigían las operaciones de asalto. Secretarios de su gobierno estuvieron en las facultades de Educación y de Ciencias Jurídicas y Políticas, mientras que en Ciencias Biomédicas estuvieron otros funcionarios (video, fotos y testigos lo demuestran).

De todo esto destacan dos aspectos reprochables. El primero que debo denunciar fue la presencia de patrullas policiales custodiando a los irregulares en sus asaltos, y el segundo fue la complicidad por omisión de la Fuerza Armada Nacional a la que el Consejo Universitario de la UC, el día 10 de noviembre (con comunicación recibida por ellos el 12), le pidió colaboración para custodiar el campus Bárbula el día de las elecciones y la respuesta fue increíble: “Lo han debido pedir con más tiempo de anticipación”. ¡Alcahuetas! Señores, todo estaba planificado, asaltar las urnas; de hecho, se llevaron algunas: de Derecho, Ingeniería, Faces y FACE, pero las actas se firmaron a tiempo por los testigos y no pudieron invalidar el proceso.

El prontuario rojo crece.

Lo ocurrido el miércoles 14 de noviembre fue un palmario delito electoral, que es lo más suave, porque hubo violación de los espacios universitarios, actos terroristas, homicidios frustrados, atraco a mano armada, lesiones a decenas de estudiantes, empleados, obreros y profesores, daños a bienes públicos, y un sinnúmero de tipos penales por los cuales tendrán que ser castigados los responsables directos de tan abominables hechos. Encabezando la lista el capo del Capitolio de Carabobo. Que tarde o temprano la justicia tocará a su puerta, y junto a él sus adláteres genuflexos.