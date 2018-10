.

“Yo soy un pesimista activo, creo que las cosas van mal e irán mucho peor si no hacemos nada para remediarlo” Fernando Savater. Ética y ciudadanía.

Tiempos en los cuales algunos comienzan a sentir que el optimismo es delirio y la esperanza un absurdo. Tiempos en los que, no obstante, debemos buscar la inspiración y la fuerza necesaria para no sucumbir ante el régimen inepto, corrupto, criminal y de vocación totalitaria. Días en los que es preciso seguir resistiendo y luchando, pues de no hacerlo las cosas empeorarán aún más y renunciaremos a dar nuestro aliento por una causa justa y fundamental para los venezolanos, la que pugna por liberar al país de la tiranía y abrirlo a nuevos horizontes de bienestar y dignidad para todos.

Todo depende de nosotros, y no cabe rendirse con el pronunciamiento de un jamás lo lograremos, como lo dice Bertolt Brecht en su poema “Loa de la dialéctica”:

Con paso firme se pasea hoy la injusticia.

Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.

La violencia garantiza: “Todo seguirá igual.”

No se oye otra voz que la de los dominadores,

y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”

Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:

“Jamás se logrará lo que queremos”.

Quien aún esté vivo no diga “jamás”

Lo firme no es firme.

Todo no seguirá igual.

Cuando hayan hablado los que dominan,

hablarán los dominados.

¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.

¿De quién que se acabe? De nosotros también.

¡Que se levante aquel que está abatido!

¡Aquel que está perdido, que combata!

¿Quién podrá contener al que conoce su condición?

Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana

y el jamás se convierte en hoy mismo.

Resistir y luchar, buscando con tozudez la unidad necesaria, ha de seguir siendo nuestro lema para darles el debido apoyo a los líderes sociales y a los muchos trabajadores de distintos sectores que hoy en las calles combaten valientemente por la vida y defienden los diversos derechos consagrados en nuestra carta magna.

Como leemos en un reciente boletín informativo del Frente Amplio Venezuela Libre, “Hoy tenemos muchas razones para salir a protestar; cada día la crisis económica y social que mata de hambre a nuestra gente se profundiza y continúa la escalada de persecución contra nuestros líderes políticos y sindicales. Salgamos unidos y sacudamos el miedo que intenta paralizarnos. Demostremos que su guerra psicológica y de hambre no va a poder contra un pueblo que defiende sus derechos y la Constitución en la calle”.

@eleazarnarvaez

narvaez.eleazar@gmail.com