Rebelión de mesas, misas, masas…

…contra estos modelos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su ilegal constituyente castrochavista:

–El poder nace del fusil./ Una revolución es un acto de violencia mediante el cual una clase derrota a otra. Mao Tse-tung.

–Los mejores fascistas obedecen en silencio y trabajan con disciplina, nosotros decimos que primero son los deberes luego los derechos./ Lo que no hagan por fidelidad lo harán por temor porque ya saben que se les fiscaliza y la traición se castiga terriblemente. Benito Mussolini.

–Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos./ Que suerte tienen los gobiernos si la gente a la que administran no piensa. Adolf Hitler.

–Miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá. Joseph Goebbels.

–Las ideas son más poderosas que las armas, ¿por qué dejaríamos que tuvieran más ideas?/ Los que votarán no deciden nada./ Una sola muerte es una tragedia.Un millón de muertos es una estadística. José Stalin.

–Esta es la revolución socialista y democrática de, con y para los humildes, la defenderemos con esos fusiles./ Patria o muerte./ No tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país. Fidel Castro.

–Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Che Guevara.

–Adquirir armas para defender a los musulmanes es un deber religioso. Si trato de comprarlas estoy cumpliendo con mi deber/ La yihad continuará incluso si yo no estoy. Osama Bin Laden.

–Desde la muerte de Gandhi no hay con quién hablar/ Soy el único demócrata puro y absoluto.Vladimir Putin.

–Asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivarian (1992)/ Es una victoria de mierda, la nuestra una derrota de coraje (2007)/ Esta es una revolución pacífica pero armada (2008) Hugo Chávez Frías.

–Quienes se opongan al aumento de la gasolina… se arrepentirán de haber nacido. Nicolás Maduro Moros. (Agosto 13, 2018).

Así, pues, no pagar impuestos sobrevenidos a un régimen ladrón, no carnetizarse para el patrioterismo militarista, no votar en sufragios falsos, suspender a tiempo toda improvisada operación comercial y financiera ilegal, negarse a secundar obvios delitos de egos y mafias criminales, son los inicios de una necesaria salida para una solución definitiva que lleve a sanas transiciones porque…

–Cuando la ley es injusta lo correcto es rebelarse. Mahatma Gandhi.

–Prefiero periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos. Thomas Jefferson.

–Nunca me preocupo por la acción sino por la inacción. Winston Churchill.

–En la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado triunfar. Franklin D. Roosevelt.

–La prisión mayor es un corazón cerrado. No tengáis miedo. Juan Pablo II.

–La acción de las masas tiene capacidad para derrocar gobiernos. Nelson Mandela.

–La caída del Muro de Berlín tiene buena foto. Pero todo comenzó con sindicatos de los astilleros. Lech Walesa.

–Vacilar es perdernos. Simón Bolívar.

–Libertad es el derecho para actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. José Martí.

–El tamaño de tu éxito será del tamaño de tu esfuerzo. Francisco de Miranda.

–Abajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió. Himno Nacional.

–Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sabiduría popular.

–El pueblo de Venezuela… desconocerá cualquier régimen legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Del artículo 350 de la Constitución Nacional vigente.

Y como juraron defenderla, sin medallas falsas, uniformados con broches de legítima ley, están comprometidos a cumplir cada mozo y moza liberando su país por aire, tierra y mar.

Opinión muy personal de esta delirante musa…