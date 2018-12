Rebatiña navideña

Cual comerciante del mercado de las pulgas o del paseo de El Cementerio en sus mejores épocas, así hemos visto la dictadura en los últimos días ofreciendo el país al mejor postor como si se tratara de un trapo más de una rebatiña de fin de año. Pero para desgracia de toda una nación lo que está en proceso de rematar en China, Rusia y Turquía no es un par de medias o unas pantaletas, son nuestras riquezas y eso lo hacen al grito de “vengan, vengan que tenemos todo a precio de saqueo”.

Lo más contradictorio es que esta era la misma gente que se hacía llamar “nacionalista”. Si estos son los nacionalistas, no me imagino quiénes serán los apátridas, los entreguistas, los que se arrodillan a potencias extranjeras e hipotecan al país a intereses foráneos. No me imagino ni podré imaginarlo porque estoy seguro de que no puede haber ni existirá jamás en nuestra historia algo más antinacional y antivenezolano que quienes ahora secuestran el poder.

Empezaron entregando el petróleo, pero como son tan incompetentes y ya ni eso producimos, van por el oro, los diamantes o todo eso sin importarle cuál sea el impacto sobre nuestro Canaima; total, si ya comenten genocidio, el ecocidio no sería nada para ellos. Con sus “compromisos” comprometen el futuro de Venezuela y de los venezolanos por varias generaciones. Nos moriremos nosotros y nuestros nietos seguirán pagando. Lo difícil será explicarles cuando pregunten las razones de tamaño “mono”; en ese momento habrá que decirles que años atrás fuimos hipotecados en la época de mayores ingresos que jamás había vivido el país, que hubo una ideología capaz de convertir la riqueza en miseria y que de esa ideología se llamó chavismo.

Ya no sabemos ni cuál es la división política y territorial de Venezuela, si el sur es de los turcos, el occidente de los rusos, el oriente de los chinos. Si somos un protectorado de Erdogan, si Rusia nos anexó tal como hizo con Crimea, si somos parte de la China no continental. Estos bárbaros son los mismos que le hicieron un “juicio popular” a la estatua de Cristóbal Colón y le cortaron la cabeza porque nos había saqueado, toca ver cuál será el papel que les otorgue la historia a ellos, absueltos no se irán.

