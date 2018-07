AD, Ramos Allup, la MUD y otras historias

Ramos Allup anunció que AD salía espantada de la MUD. Dijo que sus miembros no habían cumplido los compromisos acordados, firmados y recontrafirmados por incontables partidos, organizaciones, personalidades, sociedades civiles, transeúntes, mirones de palo, testigos, curas, rectores y demás bichos de toda uña, pelambre y clase. Que AD sí había cumplido, que AD sí era un partido serio, que AD mantenía su palabra, que AD era unitario, que AD era auténtico, que AD era respetuoso y responsable, que AD no se equivocaba nunca, que AD mantenía una línea clara, que AD no había cambiado nunca su estrategia, que AD se dedicaría a recorrer a Venezuela y el mundo, que AD no había hablado nunca con ningún miembro del gobierno de Maduro, que AD había mantenido una posición digna en Santo Domingo. Que adeco es adeco hasta que se muera. En resumen, que AD era chévere cambur. Qué no dijo Míster Allup.

También dijo Míster Allup que abandonaba la MUD, lo que, léase bien, significa que AD no es la MUD. Si yo abandono un barco, por mera lógica estoy reconociendo que yo no soy el barco. Si yo renuncio a un club de baseball, estoy entonces admitiendo que yo soy yo y el club es el club. Hasta ahora todo claro. Pero surge la pregunta: ¿quién es entonces la MUD?

Según nuestra experiencia, me refiero a Avanzada Progresista, Freddy Guevara con Leopoldo López sumados a María Corina Machado, los más radicales, han dejado su impronta, su huella indeleble, su marca de fábrica en las decisiones de la MUD. Han sido la voz cantante. Los timoneles. Los estandartes. Los líderes históricos que han conducido a la MUD a sucesivos y rotundos éxitos. 18 años de victorias épicas, históricas y ejemplares. Borges de PJ al lado de los Guanipa, que de por sí no son tan radicalones, el menos de ellos, Henrique Capriles Radonski, pues se suman a los cruzados antes mencionados… porque les da mucha pena que los vayan a criticar por cobardones, colaboradores del régimen, amigotes de Maduro, pusilánimes. Le tienen terror a los imbéciles que se hacen llamar ellos mismos “los guerreros del teclado”. Ya son dos: PJ y VP.

Los de AD, que según Allup es la pepa del frasco, el reino de la sabiduría, la sensatez y la prudencia, viendo a PJ y VP uniditos, se hacen los turcos –se hacen o son, a todos los efectos es lo mismo– y se quedan calladitos otorgándole validez a las decisiones extremas alentadas por la mini-MUD, como esa de 2017 de aplaudir y alentar a unos niños con escudos de cartón piedra a que se enfrentaran a brigadas armadas hasta los dientes de guardias nacionales y policías, con los saldos de muertos, heridos y presos que todos sabemos. Pues en esos casos AD se quedaba muda. Nunca criticó esas posiciones erráticas y extremistas. Y finalmente UNT, que no tiene ni brújula ni rumbo ni política ni personalidad propia, se sumaba para formar el famoso G4.

Pues amigos, Allup se cansó de ser convidado de piedra, de merendar con platos de segunda mesa, de corear canciones cuya letra y melodía no compartían y se largaron largo al cipote.

En Avanzada Progresista respetamos el derecho de AD de salir y entrar de cuantas alianzas, acuerdos, coaliciones, mancomunidades y condominios les dé la perra gana. Ese mismo derecho lo hemos ejercido nosotros contra viento y marea, contra críticas sanas e insanas, contra ataques, vituperios y también con celebraciones y reconocimientos. Y en esa libertad que ofrecemos y exigimos, constituimos la Concertación por el Cambio y hemos anunciado nuestro propósito de concurrir a las elecciones de concejales; hemos anunciado nuestro propósito de votar NO por la nueva Constitución madurista que pretenden aprobar y, finalmente, que votaremos contra las intenciones de revocar a 30 diputados de la Asamblea Nacional en un intento de Diosdado Cabello de hacerse con la mayoría del auténtico y único Poder Legislativo.

Ningún otro partido de la MUD o de la no MUD, o del Frente o de al Lado, ha anunciado política alguna, están como el mono aquel… no oigo… no veo… no hablo, mutis al cuadrado, quizás pensando en profundidades filosóficas muy por encima del trajinar diario del hombre común y vulgar, de nosotros pues.

A ellos, los profundos, por ahora les proponemos declarar como candidatos a concejales a todos los opositores que hoy detentan tales curules, los que son concejales actuales quedan de candidatos por consenso, alejados de la locura que podría significar elegir en primarias unos 5.000 candidatos, propuesta en la que por cierto AD y PJ tienen centenares de concejales y nosotros como 10. Ese ofrecimiento lo hacemos como contribución a la unidad y como una prueba que para nosotros lo principal es derrotar al gobierno.