Quitte le pouvoir

Si les gusta el reggae, entonces muy probablemente habrán escuchado a Tiken Jah Fakoly. Moussa Doumbia, conocido como Tiken Jah Fakoly, nació el 23 de junio de 1968 en Odienné, en Costa de Marfil. Descubrió el reggae a temprana edad, y formó su primer grupo, Djelys, en 1987.

El reggae de Tiken Jah Fakoly es un reggae de protesta: habla de las muchas injusticias cometidas contra la gente de su país y de los africanos en general, así como de llamamientos al panafricanismo y al resurgimiento económico, político y cultural de África. Como tal, su audiencia africana siente una profunda afinidad con sus letras, en virtud de que expresan el sentimiento de las personas oprimidas. Esta conexión ha ayudado a hacer de Tiken Jah Fakoly un artista muy escuchado en todo el mundo, sobre todo en los países africanos de habla francesa. Costa de Marfil, el país de nacimiento de Fakoly, fue una colonia francesa a partir de 1893 y hasta 1958, cuando obtuvo su independencia a través de un referéndum.

La discografía de Fakoly es extensa, pero me detendré en un álbum particular titulado Coup de Gueule que vio la luz en el año 2004 y en una de sus canciones “Quittez le pouvoir” dirigida, en general, a todos los gobernantes africanos que se aferran al poder a cualquier costo. La canción adquirió particular relevancia seis años después, en 2010, con el entonces presidente de Costa de Marfil por diez años hasta ese momento, Laurent Gbagbo.

Ese año 2010, el 4 de diciembre, tuvieron lugar las elecciones ganadas por el opositor Alassane Dramane Ouattara. Entonces, mientras el CNE independiente de allá declaraba como ganador a Ouattara, el llamado Consejo Constitucional y el general Philippe Mangou, comandante del ejército, reconocían como ganador a Laurent Gbagbo y así lo juramentaron: Gbagbo no admitía su derrota.

Estas dos posiciones originaron una guerra civil en la que hubo gran cantidad de muertos y la comunidad internacional impuso a Gbagbo sanciones económicas con intervención militar (sobre todo, tropas francesas) en las fases finales del enfrentamiento. En abril de 2011, Gbagbo fue detenido y extraditado para ser presentado en la Corte Penal Internacional, lo cual marcó un hito histórico al ser el primer ex jefe de Estado que compareció en audiencia judicial como acusado ante esa corte por crímenes de lesa humanidad. Su juicio, oral y público, comenzó en enero de 2016. Gbagbo fue liberado el pasado primero de febrero de 2019, luego de que la Corte Penal Internacional retira los cargos y lo declara inocente el 15 de enero de 2019.

En aquel sangriento ínterin, entre diciembre de 2010 y abril de 2011, la voz de Tiken Jah Fakoly se escuchaba, en canto y palabra, a través de su canción. He aquí la estrofa final de la misma:

Laisses tomber l’histoire

Tu sait bien pourquoi

Monsieur le président

Sans incident quitte le pouvoir

Laissez tomber l’histoire

Vous savez pourquoi, monsieur le président

Quitte le pouvoir, monsieur le président

Si vous aimez votre peuple

Quitte le pouvoir

Hoy en día, el respetado lector dispone de herramientas como el traductor de Google: le invito a utilizarlo para conocer no solo la traducción del título del artículo sino también el significado de la estrofa transcrita.

Y por si se animan a escuchar la canción, aquí les dejo una dirección: https://www.youtube.com/watch?v=URbArCm1kUA

