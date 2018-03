“Que bondadoso el gobierno que otorga extensión para declarar el ISLR hasta el 31de mayo de 2018 para el ejercicio fiscal 2017, porque apuestan por un mejor país. Todos los negocios en quiebra que van a estar pagando. Jamás en la historia de declaraciones se habla visto esta ‘extensión’, por lo que se asoma de parte de ellos también lo grave que estamos. ¿Será que por fin lo reconocen? Deberían cobrarle impuesto a todos esos que se están enriqueciendo con la especulación a costas del hambre del pueblo. Mis preguntas: ¿están preocupados y por eso también alargan las elecciones?, ¿qué destrezas gerenciales tienen ellos en su ejercicio para seguir administrando nuestros recursos? No tienen renta petrolera a su favor y ahora impuestos menos, indicador principal de que están quebrados por tanto regalo afuera y adentro sin favorecer el trabajo digno… Creo y considero que están viviendo en carne propia lo que padece cada familia. Ahora sí veo una luz en el camino y Dios nos bendiga. Saludos a todos”.

Licenciada Reina de Vida (lectora de esta columna. 19-03-2018).

Contrastando la recesión o caída incesante de la actividad económica y comercial que padece Venezuela con respecto a la teoría de los ciclos económicos formulada por el profesor Joseph Schumpeter (1883-1950) en su obra del año 1934 intitulada Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process o Ciclos económicos: análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capitalista, surgen de inmediato tres conjeturas

i) El nivel de producción nacional medido a través del producto interno bruto seguirá en “caída libre” debido a que la inercia o línea tendencial busca el nivel más bajo de la crisis o fase de depresión que se percibe como indeterminada;

ii) Esta tendencia negativa a medida que transcurre el tiempo se hace mucho más acentuada y es inversamente proporcional a los altos niveles de desconfianza y grados de incertidumbre que los actores económicos, sociales y políticos mantienen en relación con el desempeño contradictorio, incongruente e insensato por parte del gobierno;

iii) Esta línea tendencial de recesión y miseria creciente continuará hacia niveles aún más dificultosos para resarcir el daño; esto mientras continúe el proceso decadente caracterizado por la expulsión del talento y mano de obra capacitada nacional a otros países, la desinversión en la infraestructura, el abandono del sector universitario, la promoción del bachaqueo, el contrabando y el negocio virtual especulativo, el poder adquisitivo negativo, el empleo improductivo, la política económica sin orientación pragmática, etc.

No obstante, por enésima vez ratificamos nuestra solicitud universitaria a la máxima autoridad ejecutiva del país, la cual hemos planteado previamente en los siguientes términos:

Somos conscientes de la imperiosa necesidad de que el gobierno nacional ponga en práctica un conjunto de políticas integrales y acertadas para solucionar los graves desequilibrios estructurales que padecemos absolutamente todos los venezolanos en múltiples aspectos: entre ellos el económico y el ético-moral. Pero en paralelo, además de propiciar la esencial integración entre el sector público, empresarial y universitario a favor del verdadero bienestar sustentable, es trascendental que se ejecuten en un tiempo perentorio el siguiente conjunto de peticiones y consideraciones (no exhaustivas), que muy humildemente estamos convencidos permitirán neutralizar y contrarrestar la tendencia que conduce irremediablemente a un desenlace de mayor quiebra y pobreza para los venezolanos:

1) Transferir poder adquisitivo a todos los trabajadores decentes en función de un ajuste salarial real, igual al nivel que existía en diciembre 2007 (de manera de reactivar la demanda efectiva). A tal efecto se dispone de una propuesta metodológica relacionada con la Estructura Salarial, Beneficios y otros Aspectos Laborales, teniendo como marco de referencia la realidad venezolana en cuanto a lo económico, social y político.

2) Sin condicionantes y sin distingo de cualquier tipo, dar acceso a los respectivos planes de alimentación, salud y cualquier otro beneficio de tipo social a todo venezolano que lo requiera. Caso universidades (ejemplo): “Misión atención a la comunidad universitaria”.

3) Iniciar de inmediato la ejecución de un Plan Integral de Reconstrucción o Reactivación Universitaria, en el que es básico la inversión de capital e infraestructura en todas las universidades, que complemente el justo y necesario presupuesto para gastos de funcionamiento y beneficios laborales (salarios entre otros) indexados: en pro de la formación integral de nuestros estudiantes y en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos

4) Favorecer la realización de unas elecciones para presidente de la República Bolivariana de Venezuela en las que existan condiciones mínimas, para que con el tiempo debido cualquier venezolano (que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución) pueda participar como candidato o elector: porque ese empeño de pasar por encima de todos al imponer una ideología especifica en verdad no es compartida por la mayoría de los venezolanos…

5) Internalizar los procesos de pensamiento y el accionar consciente e intencionado en el sentido de que revertir la situación de quiebra, descapitalización, pobreza y miseria agravada que padece la sociedad venezolana, depende primariamente de una confianza renovada y la reducción de los altos grados de incertidumbre y conflictividad, que esté respaldada por la aplicación de una política económica integral, coherente, sensata, pragmática y disciplinada, pero sustentada en una institución universitaria fortalecida.

Luz en la oscuridad y tranquilidad en la turbulencia, gracias al amor infinito, humildad absoluta, coraje supremo y sabiduría plena del Dios Todopoderoso… encarnado en la figura sublime e inmortal de su hijo: “el Nazareno”.

