Qué es el chavismo, en 90 minutos…

Chavismo: La peste del siglo XXI

Lo terminamos, sí, lo hicimos, nuestro documental: Chavismo: la peste del siglo XXI está listo y lo podrán ver mundialmente a partir del próximo 15 de junio por Internet.

Fue difícil, muy difícil, nunca imaginé cuánto, pero lo logramos, sí, lo hemos logrado. Y hablo en primera persona del plural porque sin la lucidez, el profesionalismo, pero sobre todo la resistencia de Ana Carlota, Freya Mendoza, Manuel Pérez Matos, Jorge Aguilar, Vladimir Sosnowsky y Jairo Blanco este descomunal esfuerzo jamás habría sido posible.

Hemos llegado a la orilla.

Es hora de abrazarnos

En el documental veremos imágenes que son heridas tatuadas en el alma de nuestra nación, heridas que no cicatrizarán sino hasta que haya justicia.

Heridas, sí, heridas, muchas y de diferente tipo: hondas, leves, frágiles, rotundas; pero heridas. Transitar –debí escribir: autoflagelarse– por la memoria histórica de los años del chavismo es un naufragio, haber llegado a la orilla fue heroico, por eso a todos aquellos que de una forma u otra apoyaron esta proeza los aplaudo y celebro, ustedes son los héroes de la conciencia que en el futuro iluminará los tiempos oscuros que hemos vivido.

Es hora de abrazarnos, hemos llegado.

Un testamento de conciencia crítica

Cuando Rodríguez Torres, González López, Luisa Ortega y Diosdado Cabello iniciaron la demencial persecución contra mí y contra todos aquellos que de alguna manera tenían vinculación conmigo, que costó la prisión de más de 50 personas y en la que hubo no solo presos, sino además torturados y –tristísimamente– hasta muertos, pensé en medio de la rabia, el dolor y la agonía: “¿Qué puedo hacer para fulminar frente a la historia, por los siglos de los siglos, a la peste miserable que es el chavismo y a sus apestados líderes? Mi respuesta fue este documental como testamento de conciencia crítica ante el tiempo más perverso de la historia de Venezuela.

Mi respuesta es esta bala de conciencia en el centro de su puta frente ideológica.

¿Qué es el chavismo?

Decidí hacer el documental de la manera más difícil y laboriosa, por eso sufrí varios descalabros. Antes de realizarlo, lo confieso, no tenía idea de cómo hacer ni un videíto para colocarlo en Instagram o Facebook.

Mi pregunta a los entrevistados en todos los casos fue: ¿qué es el chavismo? Las respuestas produjeron un mosaico de reflexiones y visiones que dieron como resultado una aterradora conclusión: el chavismo es una enfermedad mortal que se expande por Latinoamérica y el mundo.

El chavismo es una peste…, la peste del siglo XXI.

Como vivir en guerra

Me esmeré en entrevistar a figuras relevantes de la coyuntura histórica. presidentes, ex presidentes, premios Nobel, intelectuales, ex ministros, militares, activistas de derechos humanos, políticos, ex chavistas, pero principalmente pueblo llano, cuyos testimonios le parten el alma hasta a los más estoicos e insensibles de los hombres: la farsa chavista queda desenmascarada.

Son las personas de menos recursos las que se muestran más decepcionadas y enfurecidas con la peste chavista. “El chavismo es como vivir en guerra”, es la sentencia más reiterada y lamentable.

El dilema es que en Venezuela no hay ni conflicto armado ni guerra, solo un demente (Hugo Chávez) que llegó al poder y destruyó todo a su paso.

¿Qué sigue?

Solo la luz de la conciencia nos liberará de la peste chavista. Venezuela, en todo caso, es la nefasta referencia del peor mal de los últimos doscientos años de América Latina: el socialismo. Ser conscientes de ello impedirá que la peste se expanda.

Pero no solo la conciencia es fundamental para combatir y extirpar a la peste chavista, también se hace imperativo lograr justicia ante los despreciables crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela durante el chavismo. No podemos descansar hasta que haya justicia.

No descansaremos.

Estreno mundial e inédito

El documental Chavismo: la peste del siglo XXI será estrenado, como digo antes, el próximo 15 de junio por Internet de manera multitudinaria y gratuita, hecho inédito. Queremos que todos los venezolanos puedan verla…, los venezolanos, los mexicanos, los colombianos, los españoles, los nicaragüenses y todos aquellos pueblos que están siendo afectados por la lepra chavista.

Aunque en una hora y media es imposible narrar todos los horrores que hemos vivido durante estos aciagos años, verán que hemos logrado compendiar en gran medida nuestra ruina humana.

Me disculpo por haber hurgado en la herida de cada uno de nosotros, lo hice porque siento que nuestro grito de dolor debe ser escuchado en todas las eras.

Y lo será…, prepárense.