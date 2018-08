Se pudo o no se pudo realizar el ataque con drones

Mucha gente me pregunta si el dron utilizado para el supuesto intento de asesinato al señor Nicolás Maduro está fabricado o es adecuado para tal fin. Quiero empezar diciendo que el dron señalado no es un dron de uso militar, de los cuales hay otros, más precisos y mortíferos, pero evidentemente no están a la venta por Amazon.

Los drones utilizados, según la versión del ministro Reverol, eran unos DJI M600. El Matrice 600 Pro es un dron comercial fabricado por la firma DJI, cuya sede principal está en Shenzhen, China, muy utilizado para aplicaciones profesionales de cinematografía. De venta al público en un precio aproximado de 5.000 dólares, tiene una capacidad de transmisión de imágenes de alta resolución de hasta 5 km y según su configuración puede llevar una carga útil desde 1 kg hasta 6 kg, para vuelos que duren entre 15 y 35 minutos, con una velocidad máxima de hasta 65 kph, dependiendo del viento, de la configuración de las baterías y la carga. Esto le ofrece suficiente capacidad para albergar una cantidad de explosivo, que como señala el ministro Reverol, pudiera ser C4.

De ser cierto este explosivo, del tipo plástico, fácilmente moldeable, que según señalan los expertos es bastante estable, al punto de que dicen que no estalla al serle hecho un disparo, necesita de un detonador para su explosión, lo cual implica, en este caso, una activación adicional por control remoto. Lo que si dicen que tiene es una capacidad de destrucción importante hasta en pequeñas porciones.

Otra cosa importante de señalar es que todos los sistemas DJI tienen un sistema de prevención de vuelo denominado GEO que los imposibilita de tomar vuelo en áreas en un radio de 1,5 millas en zonas restringidas, o hasta 3 millas en las zonas de alerta circundantes a las restringidas, previamente determinadas por el fabricante. El Aeropuerto de La Carlota o Base Francisco de Miranda está señalada como zona restringida por DJI. Para posibilitar el vuelo en estas zonas, el fabricante tiene un protocolo de liberación bastante riguroso, para el cual se necesita llenar un formulario (vía Internet) donde se requieren todos los datos de la persona responsable confirmada mediante una tarjeta de crédito, el serial del dron y si la zona es de las denominadas restringida, los permisos otorgados por las autoridades competentes. Todo esto previo a poder efectuar el vuelo, pues de otro modo no es posible elevar el dron.

Desconocemos la capacidad de la Guardia de Honor de la Presidencia de la República, pero lo que sí es cierto es la posibilidad de interferencia electrónica de las ondas de radio necesarias para el radio control. Que haya sido realmente interceptado por un disparo me parece una medida extrema, temeraria y de alta peligrosidad para ser hecha en el área donde ya supuestamente se encontraba el dron y la multitud en su entorno.

La autoridad aeronáutica INAC mantiene un registro de los drones o Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) designado por ellos, para su declaración de ingreso vía importación, su operación, así como sus propietarios o pilotos con licencia para estos, bastante detallado.

Lo realmente asombroso es que, con base en este evento, las autoridades mediante un Notam (Notificación aeronáutica) del 05/08/18 prohibieran todo vuelo de drones y aviación general, no solo en la zona central sino en toda la República hasta nuevo aviso, cuando en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro las inundaciones están perjudicando a decenas de miles de sus habitantes que necesitan de ayuda y traslado. Así como la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, parcialmente incomunicada por el incendio del sistema de cableado de transmisión de alta tensión en la parte inferior del puente sobre el lago. Pareciera que ya el pueblo dejó de ser lo más importante para la revolución.

@EVelezR