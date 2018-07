Prohibido mirar a las mujeres guapas

-

La verdad es que no sé por dónde empezar. Me gustaría recordar la sorpresa que causó la belleza de una chica andaluza en un encuentro de fútbol de la Supercopa de España de 2014 cuando Diego Pablo Simeone (entrenador del Atlético de Madrid) fue expulsado a la grada por una disputa con el árbitro. La cámara de televisión le siguió con el zoom y detrás de Simeone se veía sentada a una joven morena con ropa de color verde que no dejó indiferente a casi nadie. Lo que son las cosas de la sociedad hiperconectada en la que vivimos, a un internauta se le ocurrió capturar la fotografía de la chica y publicarla en Twitter acompañada de la etiqueta #ladedetrasdesimeone. (“Carmen Aznar, la de detrás de Simeone”, Noelia Zazo. El Confidencial, 28.08.2014). Quienes ni siquiera habíamos visto el partido nos enteramos al día siguiente de que la modelo sevillana Carmen Aznar se había convertido en “la chica de la Supercopa de 2014”.

La modelo sevillana Carmen Aznar, la chica de la Supercopa de 2014

Cuatro años después en el Mundial de Fútbol de Rusia de 2018 un miembro ejecutivo de la FIFA, Federico Addiechi, advierte a los realizadores y cámaras de televisión encargados de la transmisión de los encuentros futbolísticos que eviten enfocar a “mujeres atractivas” para minimizar los casos de machismo en los estadios. En este Mundial las imágenes polémicas –conocidas como “honey shots” (fotos de chicas dulces) fueron protagonizadas principalmente por la actriz porno Natalya Nemchinova, la novia de un jugador inglés –Ruby Mae– y la modelo colombiana Natalia Betancourt. (“FIFA Tells TV Producers to Stop Zooming in on 'Hot Women' in World Cup”, Ruby Samuels. Pluralist.com, 13.07.2018)

Ruby Mae, novia del futbolista inglés Dele Alli

Parece ser que la agencia Reuters había contabilizado cerca de trescientas incidencias relacionadas con conductas inadecuadas en los estadios de fútbol en este Mundial.

Por otro lado, la agencia GettyImages publicaba una lista de fotografías de las mujeres más sexis de este evento deportivo que se vio obligada a borrar a los pocos días dejando en su lugar un editorial pidiendo disculpas.

Supongo que alguien puede pensar que un Mundial de Fútbol debe centrarse exclusivamente en eso, en el deporte. Pero el deporte es mucho más que los partidos de fútbol en el terreno de juego. Hay anécdotas, historias y detalles que, aunque uno no los busque, suceden. Indudablemente, lo mejor del Mundial es el buen fútbol.

Con todo, no sé cómo alguien puede molestarse por una imagen estéticamente agradable de una mujer hermosa. A ver si ahora va a resultar que los hombres y las mujeres tenemos que pedir permiso para admirar la belleza.