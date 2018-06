Presidente, el país

El país, presidente, como bien lo sabemos todos los venezolanos, y pienso que usted también, está en un caos total. Y esta así por el modelo económico que su predecesor instauro aquí; y que usted decidió continuar a trocha y mocha, sin reparar en el inmenso daño causado al país. Pasado está el indescifrable y cuestionado proceso electoral. En esa oportunidad usted ofreció y prometió un sinfín de soluciones a los venezolanos.

Ha pasado el tiempo, y quienes aquí soportamos estoicamente cuanta calamidad es imaginable, usted sigue escurriendo su responsabilidad de prevenirlas y solucionarlas de manera inmediata. Nada de eso ha ocurrido. Y la gente de a pie, y los de no a pie; y los que se trasladan de un sitio a otro en camiones, como ganado al matadero, se pregunta cuándo usted se dignará cumplir las ofertas electoreras y las promesas sin fe que prometió.

Presidente, la situación del venezolano, en general, es patética en todos los aspectos de su cotidianidad. Para que tenga una minúscula idea, fíjese en esto, que no es poca cosa: no hay efectivo, el transporte público técnicamente desapareció, el agua no llega con normalidad a ningún sitio, no hay medicinas, no hay suficiente alimentos, el Internet brilla por su ausencia, la vialidad está destrozada, no hay producción agroalimentaria, la electricidad casi siempre se va o no llega por horas, por lo menos en Caracas; en el interior es peor. Y por si fuera poco con lo enumerado, la producción petrolera pasa por el peor momento de nuestra historia. Hasta se habla de sacarnos de la OPEP, organización mundial de la que Venezuela fue artífice para su creación con el visionario Juan Pablo Pérez Alfonso. Y además, como para que no quede duda de lo nefasto del modelo económico escogido por Hugo Chávez, está campante el proceso hiperinflacionario que devasta el bolsillo de los consumidores de manera humillante e insostenible.

Eso es lo que tenemos los venezolanos en nuestra cotidianidad; calamidades, hambre, desolación, ruindad. Pero qué espera el presidente para ocuparse de esta inconmensurable tragedia, inédita, por lo demás. ¿Qué más debe pasar para que reaccione? Porque hasta ahora lo que vemos son medidas equivocadas que no apuntan hacia el lado correcto, que tiendan a resolver esta verdadera tragedia nacional. El presidente se limita a encadenarse día y noche por cuanta pendejada hace, pero no termina de anunciar al país las medidas económicas que reviertan todo este estado de cosas, que han hecho que seamos habitantes, pero no ciudadanos de un país.

Los ciudadanos tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad personal y jurídica, a la educación, al trabajo, a servicios públicos de calidad (agua, luz, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos, vías en buen estado, a la seguridad agroalimentaria, acceso a bienes y servicios). Pero nada de eso tenemos, ni usted repara en ello. El país requiere, presidente, que usted se aboque verdaderamente a poner las cosas en su lugar. El país, presidente, le exige que haga el trabajo que debe hacer y por el cual se le paga. Los venezolanos no le pagamos su sueldo y todos los gastos a usted y su familia para que se encadene por radio y televisión a decirnos frases y expresiones vacías de contenido, y no resuelva nada de lo que nos aplasta, y para lo cual fue elegido por una pírrica minoría, en unas elecciones en las que muchos ciudadanos se abstuvieron de participar, y que para colmo de males la comunidad internacional no reconoce.

Presidente, el país espera por usted. Yo sé que es mucho pedirle a quien todo lo tiene cubierto y satisfecho, como parte de las prebendas que da el poder, aunque muy mal se ejerza el mismo. Ni a usted ni a su familia le falta ninguna medicina, ningún alimento, ninguna exquisitez, ningún antojo o capricho; todo queda insatisfecho. Todo lo tiene. Arrime una al mingo. Presidente, el país no soporta más, hay mucho dolor, hambre, tristeza y en la mayoría de la gente desesperanza. Presidente, el país… por el amor de Dios.

alvarodlozadam@yahoo.com