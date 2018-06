Precario apoyo político a Maduro

De todos los nombres tradicionales de las formas de gobierno, “democracia” tiene la más viviente aceptación general. Sin embargo, como todas las otras, tiene una larga historia en la literatura del pensamiento político al par que registra cambiantes significados, uno de los cuales se relaciona con su florecimiento en las ciudades-estados griegas, tan temprano como la quinta centuria antes de Cristo. En otra acepción, la democracia apenas comenzó a existir en época reciente, incluso, para algunos, todavía no existe en ninguna parte del mundo.

En nuestras mentes, democracia está inseparablemente conectada con gobierno constitucional. Tenemos tendencia a pensar que el despotismo o dictadura es su única forma opuesta o enemiga. Así es como se entiende el más importante problema político de nuestro tiempo (y en nuestros países persiste la controversia de si el desarrollo se logra más rápidamente en democracia o en dictadura, caso Pinochet en Chile). Pero en tan reciente tiempo como el pasado siglo XVIII, algunos de los constitucionalistas estadounidenses prefieren una forma de gobierno republicana en lugar de la democracia; y en otros tiempos, antiguos y modernos, oligarquía o aristocracia en vez de monarquía o despotismo, como las principales alternativas. “Democracia” ha sido incluso la denominación de gobiernos que desobedecen las leyes, mafiosos, de un tipo de tiranía o precursores inmediatos de esta.

Con todos estos cambios en el significado, la palabra “democracia” preserva ciertas connotaciones políticas constantes. Democracia existe, de acuerdo con Montesquieu, “cuando el cuerpo del pueblo es poseedor del poder supremo”. Como lo indica el significado de la raíz etimológica de la palabra, democracia es “el gobierno del pueblo”, pero hay muchas polémicas en cuanto a qué es “el pueblo”; esta doctrina se asocia tradicionalmente con el concepto de “soberanía popular”, que hace de la comunidad política como tal el origen y base de la autoridad política. En el desarrollo de la tradición democrática, especialmente en tiempos modernos, ha sido acompañada por la elaboración de salvaguardas para los derechos del hombre a fin de asegurar que el gobierno realmente funcione para el pueblo, y no meramente para un grupo de él.

Aunque ellos son parte esencial de la democracia, ni la soberanía popular ni la salvaguarda de los derechos naturales proveen las características específicas de la democracia, puesto que ambas son compatibles con cualquier otra forma justa de gobierno.

El específico elemento político democrático se muestra en el hecho de la permanencia de la noción de poder político en las manos de muchos en lugar de pocos o de uno, y eso que el concepto de democracia ha sufrido múltiples cambios. Por ello, al verdadero comienzo de un gobierno democrático, encontramos a Pericles calificando a Atenas como una democracia porque “su administración favorece a muchos y no a pocos”. Cercano a nuestros días, Mill decía que democracia “es el gobierno de todo el pueblo para todo el pueblo” en el cual “la mayoría gana y prevalece”, siendo “mayoría” una idea que varía de “más que pocos a todos” (more tan the few to all), o algo aproximando a todos. Y por esta variación, una constitución puede ser considerada en un momento como oligárquica o aristocrática y en otro como democrática.

Es evidente entonces que el desgobierno de Maduro es de pocos, la mayoría de los venezolanos no generan el poder político, puesto que el poder es de pocos o de uno, y actúa como los mafiosos (mob) al violentar persistentemente la Constitución y las leyes, confirmado por el caso reciente del fraudulento proceso electoral; no es para el pueblo ni es del pueblo, ya que el país rueda por los rieles del colapso: no hay medicinas para combatir dolencias crónicas, epidemias, ni para las de alto riesgo para la vida, la gente muere clamando por atención médica; la escasez de alimentos y altos precios de los disponibles hace que solo una minoría pueda adquirirlos; no hay dinero efectivo para realizar transacciones indispensables; paralización del transporte público y privado por falta de repuestos y altos precios; contracción económica de la producción real; quiebra generalizada de empresas industriales, comerciales, grandes y pequeñas; disminución del nivel y calidad de vida, entre otras calamidades.

Completan esta evidencia el hecho que brota del resultado electoral: Maduro casi no llega ni a 20% de votos de los electores convocados (alrededor de 20 millones), al descontar los votos provenientes de prácticas fraudulentas. Es un desgobierno de una minoría a espaldas del sentir nacional, es más: no es “del pueblo para el pueblo”, es tiránico, mafioso y corrupto. De acuerdo con la fuente del poder político, su apoyo es muy precario, casi solo de bayonetas, no es legítimo ni representativo, por lo cual si en nuestro país reinara la democracia y se procediera seriamente, sensato sería convocar nuevas elecciones para construir amplia base política del gobierno y dotarlo así del poder indispensable para instrumentar medidas de reconstrucción nacional. Lamentablemente, tanto el desgobierno de Maduro como la MUD marchan paralelamente a la realidad nacional, no convergen hacia ella para trazar la estrategia política que saque al país de la crisis. Falcón habla de una nueva plataforma. ¡Veremos!

