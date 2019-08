El siguiente es un resumen de “Perspectiva Económica Contemporánea. La economía venezolana desde la mirada de un economista académico” o “Contemporary Economic Perspective. The Venezuelan Economy Through the Eyes of an Academic Economist” (2019):

La política desleal (fundada en el dolor y sufrimiento humano, la radicalización y polarización extrema, etc.), las noticias falsas o fake news, la “balcanización”, entre otros antivalores humanos, democráticos y constitucionales, tienen el propósito de posicionar en el imaginario colectivo la fidelidad por el odio, la rabia y la venganza, para conducir a la sociedad a un escenario de caos, anarquía e ingobernabilidad.

En contraparte, la épica de la población venezolana que estamos obligados no solamente a estudiar, analizar y dejar constancia histórica, sino también a contribuir a consolidar, toda esa amplia riqueza de sentimientos, valores y virtudes cuyas características innatas y especiales van mucho más allá de lo material e incluso de lo simple religioso, constituyen la piedra angular de una cosmovisión apuntalada en la economía espiritual con altos niveles de conciencia, la cual representa en su conjunto sinérgico un eslabón crucial para el logro de un genuino y renovado paradigma de la actividad económica.

Consiguientemente, la información y los procesos de comunicaciones arraigados sobre tal concepción representan un aliciente básico para que fluya una dinámica de la sociedad en continua trasmutación hacia la verdadera felicidad que en definitiva no está basada en la riqueza material.

Por tanto, este libro en su versión digital y formato impreso plasma el proceso de integralidad entre la concepción económica, la continuidad del aprendizaje significativo y el mensaje comunicacional veraz y oportuno, que a todas luces son de orden prioritario, de invalorable importancia y de influencia trascendental en la realidad y época actual…

