Personas tóxicas

Para aprender a vivir felizmente y en armonía, es importante reconocer y hacer todo lo posible por alejar esos individuos que generan una influencia negativa en nuestras vidas, de los cuales absorbemos toda esa carga desfavorable y malas energías, que sin buscarlo nos afectan. Para esto, debemos estar muy atentos y cuidar nuestras interacciones con esas personas con personalidad tóxica, con el fin de evitar quedar estancados en sus dinámicas o en sus trampas emocionales.

Ellas se caracterizan por hablar solamente de cosas negativas, culpabilizando a otros, se expresan de manera agresiva, tienen una actitud manipuladora, se hacen las víctimas, son egocéntricas y tratan de estar por encima de los demás. Por otro lado, es difícil lograr empatía con ellos, no solo por el efecto que tiene su comportamiento sino porque estos individuos muy difícilmente se identifican con las necesidades o emociones de los otros, pues todo gira alrededor de su mundo. Así mismo, acostumbran a criticar continuamente y esta actitud que mantienen genera tensión.

Este tipo de relaciones reduce nuestro vigor, afecta el buen ánimo y el optimismo, a la vez que se traduce en estrés o malestar psicológico. Ante los individuos tóxicos nos sentimos tensos y sin energías. Por eso, tenemos que estar alertas para identificarlos y tratar de manejarlos de manera adecuada o simplemente evitarlos. Una de las formas que se puede considerar para lograrlo es prepararse mentalmente de antemano para no conversar sobre tópicos profundos, hablar sobre temas que les guste, respetar sus puntos de vista, no intentar modificar su pensamiento o su forma de ser, pues esto sería un desgaste.

Además, es relevante colocar límites, expresando alguna excusa para no continuar la conversación, aprendiendo a ignorarla si no nos gusta lo que está exponiendo, haciendo un esfuerzo por prestar atención solo a las partes constructivas, entre otras demostraciones de indiferencia para que lo perciba, tratando de todos modos de ser cortés, servicial y positivo. Estas actitudes crearán barreras y un espacio, para que la persona baje la frecuencia o intensidad de sus conversaciones y nos expongamos menos a su negatividad, demostrando que no estás dispuesto a hablar sobre estos temas de esa forma.

Finalmente, es bueno recordar que este tipo de personas están presentes en los distintos ámbitos de la vida en los cuales interactuamos, como el familiar, entre las amistades o en el área laboral, sin embargo, depende de nosotros mismos la decisión de colocar una barrera mental para que no nos afecte y absorba toda nuestra energía positiva.