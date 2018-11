Panegírico para el Dr. Carlos Bravo

El día 26 de Octubre de manera sorpresiva falleció el Dr. Carlos Bravo, cirujano del Hospital Universitario de Caracas.

Carlos era el hermano de mi papá, pero nunca le llamé tío, siempre le dije padre porque eso es lo que representaba en mi vida. Y ahora que ha desaparecido físicamente, dejando en nuestros corazones un vacío, una herida imposible de sanar en el alma de toda la familia, lo más justo es que se le haga un homenaje, un eulogium donde se ponga en correspondiente lugar su magnífica carrera como doctor y persona, porque él fue un ser humano excepcional.

Tuve la dicha de ser testigo de primera mano de su vocación para ejercer la medicina. El “José Gregorio Hernández del HUC” es una comparación que le hace toda justicia. En una sociedad que está acostumbrada al arquetipo de doctor que anda en traje y juega golf, Carlos se diferenciaba. Era un hombre de pueblo, que recibía a todos en su consultorio sin importar la hora, siempre bien dispuesto para atender a un paciente. Recuerdo de manera vívida haber leído en su carnet una frase que rezaba “El hospital es de los enfermos”, una máxima que él cumplía de manera espontánea y con profundo misticismo.

Sin embargo, era estricto y perfeccionista en su práctica. Los médicos acostumbran a leer mucho, pero su dedicación en su carrera era extraordinaria. Siempre que estuve con él en su consultorio tenía un libro abierto (o varios), videos de cirugías y mientras hablaba practicaba nudos con las pinzas. Todo a la vez. Muy autocrítico, siempre estaba obsesionado con una nueva técnica por mejorar o procedimientos que podían dar mejores resultados, incluso una vez me dijo que él consideraba estar en el top 10 de cirujanos bariátricos del mundo. Pero para mí era el mejor, de Venezuela y del mundo. En incontables ocasiones escuché a sus colegas referirse a él con admiración y con respeto. Y el tenía ego, como doctor, pero solo en el consultorio y la sala de operaciones.

Ahora, en el momento de su muerte se han dicho muchas cosas. Palabras que le hacen mucho daño a mi familia, que solo desea estar fuera del ojo del huracán de los medios y que se le dé un respeto a su obra, a su legado y a su memoria.

En el instante que me enteré de su muerte la primera causa que se manejaba era el suicidio. Fue duro pensar en eso. Los rumores se extendieron de que era bipolar, que se medicaba, que era depresivo y etc. La verdad es que él no era bipolar, sí, se medicaba porque tenía episodios de depresión e insomnio. Pero ¿qué espera la gente de un genio? Porque Carlos Bravo, el Dr. Carlos Bravo era un genio. Dicen que la depresión por la situación del país lo llevó a suicidarse, pero Carlos no era una persona triste. Era alegre y echador de vaina, como solemos decir. Su depresión se debía a que él era un idealista, no poder hacer cosas que estaban al alcance de sus manos le entristecía, y con razón. No fue la crisis del país lo que lo llevó a quitarse la vida. Su autopsia determinó que falleció a causa de un infarto al miocardio.

Otra de las cosas que se han dicho y que es preciso aclarar su falsedad es que se suicidó porque el Sebin lo amenazó. Recuerdo que en una ocasión él me comentó que recibió una llamada donde le “sugirieron” que dejara de hacer reclamos públicos sobre la situación del hospital. Nunca me dijo que esa llamada fue del Sebin, aunque tiempo después le enviaron un recado confirmando que el Sebin, en efecto, le mandaba a decir que parara con las quejas en medios de comunicación y los llamados a protestar.

Es sabido, y esto fue algo que él me dijo, que el Sebin, los colectivos y parte del sindicato del hospital tienen amenazado al personal, los amedrentan con armas de fuego, los golpean para que no protesten ni se quejen del estado deplorable en el que está el Hospital Universitario. Yo sé que mi padre no fue la excepción y que en algunas ocasiones fue perseguido por motos y vehículos cuando salía del trabajo. Pero, aun sabiendo eso, dudo que estando bajo una amenaza real no lo hubiese hablado con la familia, he visto videos y publicaciones en las redes donde aseguran que el Sebin lo iba a buscar para meterlo en la tumba, que el era claustrofóbico y que le temía a la oscuridad.

Hasta el señor Franklin Vírgüez y otra que se hace llamar Neomar Lander publicaron en redes diciendo que el Sebin lo tenía amedrentado y por eso se quitó la vida.

Esas declaraciones ofenden y lastiman a mi familia. Primero porque son innecesarias, es falso que se quitó la vida, y en este momento el deseo nuestro es que se recuerde la magnífica obra que hizo como médico. No que lo usen como mártir, eso no nos interesa.

Segundo porque politizar su deceso es absurdo. El venezolano de esta época es un idiota político. Los sucesos como lo fue la muerte de mi padre lo politizan, la política la convierten en farándula y la farándula en suceso. No tienen perspectiva, capacidad de análisis ni sindéresis. ¡Tanto que nos hace falta en este momento!

Al Dr. Bravo no le interesaba la politiquería, y pido en su memoria que le dejen por fuera en su teorías conspirativas y lo intenten convertir en un mártir. Una vez en mi presencia un supuesto representante de un supuesto ente gubernamental llamado Palacio de Salud fue a visitarle en el consultorio del hospital, el representante le ofreció un puesto en el gobierno para que supervisara obras en los hospitales y cosas de ese tipo. Creo que él nunca les respondió, eso no le interesaba. A la gente que está interesada en apoyarse en la muerte de Carlos para demostrar que el hospital es manejado por mafias y corruptos les puedo asegurar que no hace falta que se sirvan de él.

El hospital está manejado por mafias y manos negras y todo el mundo lo sabe.

Lo importante es que Carlos fue un médico eminente, un gran cirujano –el mejor en cirugía bariátrica del país–, una persona alegre, un excepcional ser humano. También fue un gran músico, excelente percusionista, era genial con unas congas. Su inteligencia y erudición eran intimidantes, pero lo más importante es su obra. Es lo que yo invito a que resaltemos. Lo positivo.

Algo que deseo dejar muy claro, es que Carlos fue antichavista, anticomunista y antimadurista. Pero no era un radical, él tenía su posición y muchos de sus allegados más íntimos son afectos al gobierno. Eso no le limitaba. Su ideología no era el odio político. Él detestaba esas facciones que afectaban al hospital, que no dejaban que las cosas funcionaran, él pensaba que todo era una cuestión de voluntad. Y detestaba a aquellos que tenían la idea de impedir el bienestar de los pacientes y sus colegas, así como también el buen funcionamiento del hospital. Pero sin odios.

Nosotros, mi familia y yo, deseamos que regrese; mientras pasan los días y se visualiza que es imposible su regreso más lo deseamos. En nuestras voces su nombre siempre fue pronunciado con un matiz de orgullo y de cariño. Excéntrico, impredecible, sensible, cariñoso, explosivo, sabio, ingenioso, hábil y altruista fue y siempre será el orgullo de la familia. Le amamos enormemente y le extrañaremos cada día. Con infinito pesar recibí la noticia de su fallecimiento y saber que estoy lejos de mi familia solo empeora una tristeza que me costará superar.

Para narrar todas las cosas que compartimos harían falta muchos libros, tuve la fortuna de conocerlo, admirarle y tenerle como padre, le amé como padre y en retribución me amó como hijo. Espero estas palabras sirvan para ponerle en su justo lugar como la excepcional persona que era y que su genio y brillo nos ilumine por siempre, a mi familia, a mí y a todos sus seres queridos.

A Gabriela, Estefanía, Valeria y Jesús Bravo, a mi abuela María de la Paz Bravo, a mis tíos y primos les debo un abrazo físico ya que estoy lejos de ellos en este momento tan difícil.

Bendígame, padre amado, desde donde quiera que se encuentre y descanse en paz...

Si me dijeran pide un deseo, preferiría tenerle de nuevo con nosotros...

Con todo el cariño del mundo.

Kevin Bravo.