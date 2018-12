En el pan vive Dios

“...Acabada la cena, tomó el pan, dando gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo...”.

El pan está ligado a cosas hermosas, filosóficas y básicas del hombre: ganarse el pan, el pan de sus hijos, ese hombre es un pan, se vende como pan caliente... el pan, encierra todos los alimentos.

La vida es una cadena de casualidades: si su padre y su madre no hubieran hecho el amor el día que lo procrearon, seguramente otra persona, y no usted, estaría leyendo este artículo. Nadie, ni siquiera usted, sabría de su existencia. Póngase a pensar: ¿le inquieta que una pareja no se conozca y que no hagan el amor para que nazca un ser humano? Estoy seguro de que no. Pero a esa persona que no nació, sí, aunque no pueda saberlo. ¿Y qué tiene que ver este lío seudofilosófico con el pan? Nada, pero tenía ganas de decirlo. Sigamos.

Muchas personas le tienen miedo a la masa y se sienten incapaces de hacer un pan. Cuando se logra preparar uno y queda bueno, se siente satisfacción. Es como si hubiéramos hecho un hijo. Nos sentimos orgullosos. Lo enseñamos a todos y lo comemos con respeto y amor. Cuando preparen pan, es un consejo, compren levadura fresca para que la masa crezca.

El pan está hecho con seres vivos. La levadura es un hongo maravilloso que vive y muere para usted. Hágalo con amor. Sonría mientras amasa y verá los resultados.

Bese a la persona que está cerca de usted, a esa que tiene al lado. Abrácela y a pesar de lo difícil que es, dele gracias a Dios por vivir en Venezuela y no olvide, jamás deje de ser optimista.

Como todos los años y a verdadera petición del público, ahí les va otra vez mi receta del pan de jamón. El propio.

Receta del pan de jamón

Ingredientes:

1œ kilo de harina de trigo; 1 cucharada de levadura fresca; 200 g de mantequilla; 200 g de azúcar al gusto; 150 g de papelón o azúcar morena; œ litro de leche; 400 g de tocineta ahumada; 1 kilo de jamón de pierna o ahumado; 200 g de pasas; 200 g de aceitunas deshuesadas; 3 huevos.

Preparación:

1.- En una taza de agua añada una cucharada grande de levadura fresca (si usa levadura en pasta, corte una tajada de un dedo de espesor por cada kilogramo de masa). Deje reposar por 4 minutos.

2.- Entibie la leche, agregue azúcar y sal.

3.- Coloque 1 kg de harina sobre la mesa en forma de corona o volcán, agregue la levadura crecida y mezcle con la mano. Añada dos huevos enteros, la mantequilla y poco a poco la leche hasta que la masa se vaya homogenizando (si está muy blanda coloque más harina).

4.- Amase fuertemente en una mesa hasta que la masa se despegue de las manos y de la mesa. Deje reposar por 35 minutos en un sitio tibio. Cubra la masa con un pañito húmedo.

5.- Corte las aceitunas en rueditas, ponga a remojar las pasas, coloque el jamón y la tocineta en un plato.

6.- Transcurridos 35 minutos de reposo de la masa, proceda a elaborar el pan de jamón. Divida la masa en 2 partes, estírela con un rodillo hasta formar un rectángulo sobre el cual va a esparcir las pasas, las aceitunas, el jamón y las tiras de tocineta. Enrolle la masa para formar el pan y guarde un pedacito para adornar. Deje reposar el pan por 45 minutos. Precaliente el horno a 250 grados.

Saque el pan del horno cuando lleve en él 20 minutos, píntelo con el papelón rayado y aceite al que le ha añadido un huevo entero y vuelva a meterlo al horno. El pan estará listo cuando tenga un color marrón brillante. En un poco más de una hora. Depende mucho de la temperatura y del humor de los hornos.

Recomiendo que en este año tan jodido, nos demos un gustico y un lujito preparando este pan de jamón y compartiéndolo con la gente a la que amamos. No se le ocurra regalarle pan de jamón a la gente mala.