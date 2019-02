El ya popularizado discurso de Donald Trump en la Universidad Internacional de Florida en favor de Venezuela fue calificado por CNN en Español como “un evento de campaña en Miami”. Así lo reseñó el canal televisivo al dar cuenta de lo dicho por Trump en esa casa de estudios (https://cnnespanol.cnn.com/video/dias-socialismo-estan-contados-cuba-nicaragua-tambien-brk-trump-mensaje-venezuela/). Y en efecto, ese fue el carácter del acontecimiento, con Melania y con la utilización del dolor de la madre de Oscar Pérez puestas en escena.

Aclaremos: Gracias, Sr. Trump, por el apoyo que le ha dado al presidente interino Juan Guaidó y a la lucha por el regreso a la democracia y a la civilización planteada por los venezolanos. Gracias al Estado norteamericano. Pero al pan, pan, y al vino, vino.

Si Trump tuviera razones más profundas para respaldar a los venezolanos, no vacilaría en otorgar de inmediato un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a los compatriotas cuyo estatus legal en Estados Unidos está actualmente comprometido. Eso no es lo que está en la cabeza de Trump, sino el significativo porcentaje de votos cubanos, venezolanos y nicaragüenses que pudieran apoyarlo en 2020, en un estado con un elevado número de colegios electorales para elegir al presidente. Si en algún lugar “socialismo”, sea del siglo que sea, es una mala palabra, es en el estado de Florida.

Marco Rubio está en una onda parecida, pero en su caso hay que darle crédito a sus motivaciones ideológicas. Como se sabe, Rubio es de ascendencia cubana, primera generación gringa, y ha hecho su carrera política basado en esa condición. Rubio sí apoya que se otorgue el TPS a los venezolanos, sin importar que haya sido elevado ante la opinión pública por líderes demócratas floridanos (verbigracia la recién electa diputada Donna Shalala) y nacionales (como el senador Bob Menéndez). Rubio es un poquito más denso, pero como político exitoso no da puntada sin dedal; lo electoral está presente.

Gracias, senadores Rubio, Menéndez y diputada Shalala, por apoyar la causa venezolana.

A la percepción heroica de Trump que tienen hoy muchos venezolanos, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, expresada con una casi acrítica actitud en redes sociales y artículos de opinión (ver: https://alnavio.com/noticia/17406/actualidad/donald-trump-no-es-el-mismo-desde-que-combate-a-nicolas-maduro.html) la ha ayudado desde el mismo Estados Unidos la percepción contraria hacia el Partido Demócrata, si es que existe alguna.

El liderazgo demócrata representado en figuras como el ex vicepresidente Joe Biden; la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han manifestado su público respaldo al presidente interino Guaidó y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia; pero ese respaldo se tardó un poquito. Vino después de que Bernie Sanders, quien técnicamente no es miembro del partido pero es aliado de la bancada demócrata en el Senado, y la novel diputada demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, en declaraciones y tuits sobre Venezuela a finales de enero, acusaron a Trump de querer un cambio de régimen en Venezuela a través de un golpe de Estado con apoyo norteamericano. Omar incluso se pronunció por “el diálogo pacífico” propuesto por México, Uruguay y el Vaticano. Nada que ver con lo planteado por Guaidó.

El liderazgo del Partido Demócrata ha preferido ser prudente en el respaldo al cambio liderado por Juan Guaidó porque definitivamente no desea que ese cambio se produzca con una intervención armada de Estados Unidos.Trump ha dicho que todas las cartas están sobre la mesa. Y la verdad sea dicha, Guaidó tampoco ha descartado ese tipo de intervención. La prudencia demócrata reside en respaldar el proceso hasta ahora, y “como vaya viniendo, vamos viendo”.

Muchos venezolanos residentes tanto en Florida como en su propio país no tienen hoy la paciencia que exige esa prudencia. La señora Pelosi llegó hasta donde podía; condenó al régimen de Maduro y su “reciente decisión de bloquear puentes y cortar canales de comida y suministros poniendo en peligro la salud y el futuro del pueblo venezolano”. “En este momento de peligro, Estados Unidos debe respaldar al pueblo de Venezuela”.Gracias, señora Pelosi.

Una consideración que poco se hace al examinar la probabilidad de un apoyo militar extranjero a la oposición en Venezuela es la tipicidad del régimen que se quiere desplazar. Ningún país de América Latina ve con buenos ojos la presencia de tropas norteamericanas en suelo venezolano. Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y hasta Cuba traen malos recuerdos. Las repúblicas bananeras adquirieron ese adjetivo porque quien se le alzara a la United Fruit Company en Centroamérica iba a recibir el castigo de los marines. Países más débiles ponen sus barbas en remojo al dirimir la posibilidad de una invasión a sus similares por parte de potencias más fuertes.

Granada y Panamá merecen consideración aparte. Los cubanos castristas empezaban a tener cada vez mayor influencia en la isla del Caribe oriental en un momento cúspide de la Guerra Fría. Reagan quiso eliminar el problema de raíz. Por su parte, Noriega, después de haber sido un fiel agente de la CIA, decidió meterse a narcotraficante internacional, creyendo que su anterior fidelidad lo resguardaba. Bush padre lo raspó.

El caso venezolano es bastante peor que estos dos. Apartar por las malas a este régimen con una intervención armada foránea no representa lo mismo que ninguna de las intervenciones armadas o invasiones del pasado a algún país de América Latina.

Los miles de millones de dólares que se descubren a cada rato en Andorra, en Panamá, en Bulgaria, en Estados Unidos, en España, en República Dominicana, miles de millones de dólares vinculados directa o indirectamente a altísimos ex funcionarios de Pdvsa, a responsables irresponsables del manejo del tesoro nacional, a ex enfermeras y ex escoltas del presidente de la república, a familiares de la pareja presidencial, a embajadores, a altos mandos militares ya sancionados en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, revelan que lo resaltante del régimen no es su ideología sino su intención de mantener secuestrado al Estado venezolano para esquilmar el país y dejarlo en la ruina. Se trata de una mafia que además se apoya en la contrainteligencia cubana para reprimir la disidencia, está creando infinidad de problemas al resto de América del Sur y ha convertido al país en la principal ruta del tránsito de la droga que sale hacia Europa y Estados Unidos.

La desesperación actual de los venezolanos, inmersos en la miseria, el hambre, la carencia absoluta de seguridad personal, la ausencia de servicios básicos de atención médica y de medicinas, con niveles de desnutrición y de proliferación de enfermedades alarmantes no pondría reparo a una inversión foránea, racionalmente no deseada. La resistencia armada tampoco vendría de las fuerzas militares. Duraría muy poco, más que por sus capacidades de armamento por el desánimo de los soldados en defender el orden vigente. La resistencia armada podría venir de los grupos paramilitares y de la guerrilla colombiana, sin capacidad de sostener un gobierno.

¿Cuál es la probabilidad de que la invasión armada ocurra? No se sabe. No es lo más deseado, pero solo el tiempo lo dirá.