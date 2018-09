Un país roto

Qué convulsionada es esta época de la que nos ha tocado ser testigos. Quién diría años atrás que a nosotros los venezolanos nos tocaría vivir una historia tan funesta; dentro o fuera de nuestro país nada es color de rosa. Pero pese a esta realidad cruel que viven millones de familias desmembradas, el régimen y sus voceros niegan a voz viva su responsabilidad en la crisis humanitaria que hoy es tema internacional.

En los últimos años se ha ido recobrando la muy buena práctica de llamar las cosas por su nombre y esto es positivamente correcto, ya que a las personas se les aclara una situación o la acción de algún personaje. Hoy el mundo sabe y gran parte de él llama lo que sucede en Venezuela “crisis humanitaria”, la razón básica es la falta de alimentos, medicinas lo que lleva a pérdida de vidas y al éxodo de caminantes, lo que debería obligar a la comunidad internacional a proteger a nuestros ciudadanos, pero… hay imbéciles celestinos del régimen que buscan deformar la realidad y de esta forma evitar que la comunidad internacional ayude al pueblo venezolano que son los que sufren la escasez de lo básico, porque en el régimen no hay carencia o no hemos visto los festines de exceso de la cúpula podrida de la dictadura.

Llamar las cosas por su nombre fue lo que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al aconsejar al señor Rodríguez Zapatero “que no sea imbécil”. Según el diccionario de la lengua española, imbécil es aquel que es falto de inteligencia, por lo que carece de habilidad para resolver problemas o es portador de ellos, y justamente en este sentido Rodríguez Zapatero ha demostrado que su praxis nunca logró ni logrará una salida del desastre, ni puntos de encuentro para lograr una solución a lo que vive hoy Venezuela.

En su desesperación Rodríguez Zapatero muestra su falta de ética al parcializarse con la dictadura, al punto de ser vocero o un seudocanciller del régimen, navega de fracaso en fracaso e insiste. ¿Por qué, a cambio de qué?

Venezuela es un país roto, es tan evidente que hasta los chinos envían un barco hospital; bueno sería saber si fue pedido o impuesto para soltarle otro préstamo a Maduro y bajo cuáles condiciones siguen negociando lo nuestro, hipotecando a las generaciones venideras, y lo peor es que sabemos que un buen porcentaje de ese dinero quedará en las manos de la corrupción del régimen que reina a sus anchas en el país.

El tiempo no nos acompaña y no sanará las heridas causadas, el mal recibido. Dios respeta el libre albedrío, por lo tanto, no obrará mágicamente en esta ocasión para salvar a nuestro país si nosotros no hacemos algo. La comunidad internacional se debate en el qué hacer, solo quedamos los ciudadanos, la gente; si no obramos nosotros mismos por el rescate de la nación nadie lo hará, pero si hacemos algo muchos factores estarán de nuestro lado. Retomar la calle, la protesta, es una obligación impostergable, el futuro es lo que está en juego.

De toda esta tragedia saldremos… solo cuando hable la calle.

Fuerza y fe.