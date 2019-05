¿Pacto de la impunidad?

Las recientes actuaciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaido, al enviar representantes a Oslo para buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo con los narcos comunistas ha causado indignación en los ciudadanos. Es entendible esta preocupación tomando en consideración el mensaje que se la enviado a los venezolanos desde la Asamblea Nacional y en cada alocución en la que se habla de un “gobierno de unidad” con lo que han denominado el “chavismo crítico”, “chavismo originario", “chavismo disidente”, pero a fin de cuentas, en cualquier denominación los ciudadanos sabemos que ellos han formado parte del saqueo y la destrucción de nuestro país. Venezuela clama por justicia y es un abuso invitar a los personajes que entregaron la nación al régimen de los Castro.

El presidente encargado de Venezuela envía señales equivocadas a los venezolanos y a la comunidad internacional cuando trata de culpar a Maduro de la destrucción de Venezuela, obviando irresponsablemente la actuación del ya fallecido Hugo Chávez, verdadero responsable y propulsor del socialismo criminal que se instaló en el país. Exculpar al chavismo y pretender hacerle ver al ciudadano que existe un “madurismo” que es responsable de la debacle es sumamente preocupante, pues se busca limpiar la imagen de una organización criminal que ha secuestrado a todo un país. Debemos decirlo de manera responsable: para la reconstrucción de la nación no necesitamos de los criminales que usurpan el poder desde 2013 o mucho antes, aclaremos que una cosa es el reencuentro con ciudadanos divididos en algún momento por temas políticos y otra cosa es unir esfuerzos con una pandilla de terroristas llamados políticos que dirigen un grupo armado como el PSUV.

Lo que se había planteado el pasado 30 de abril es salir de Maduro y constituir un gobierno con Padrino López y Maikel Moreno, ambos responsables de la tortura y la persecución a inocentes, involucrados en homicidios y desde luego vinculados al narcotráfico mundial. Esto es realmente vergonzoso y desleal a los ciudadanos que arriesgan sus vidas en cada llamado de manifestación pública. Hemos arriesgado todo durante estos veinte años de lucha y merecemos ser retribuidos con justicia. Es una traición a la lucha libertaria pretender que los rojos conformen un nuevo gobierno donde terminaría siendo una transacción a través de un pacto de impunidad.

La izquierda radical representada en el PSUV ha cometido los peores crímenes, que no pueden ser olvidados ni perdonados. Tiene que rendir cuenta cada uno de ellos según el delito cometido. Pero, por otro lado, tenemos una centro izquierda (caviar) representada en el Frente Amplio/MUD que tiene similitudes ideológicas con el chavismo y es la razón principal por la que hablan de “madurismo” sin atacar al sistema político (socialismo) y es que el propio presidente encargado de Venezuela ha dicho que no se ha aplicado el verdadero socialismo porque no ha existido la “justicia social” y vale la pena recordar que la única justicia social que existe en socialismo es la igualdad en la pobreza y allí han sido extremadamente exitosos. De tal manera que es inadmisible concebir un gobierno con los responsables de la catástrofe humanitaria en Venezuela porque ello constituiría un pacto pero de la impunidad.