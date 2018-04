Odebrecht, guillotina de presidentes

El 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el informe del mayor caso de sobornos en la historia que generó la empresa brasileña Odebrecht, y el anuncio puso a temblar el futuro de cientos de políticos y funcionarios de 12 países, en los que la firma sobornó con casi 800 millones de dólares. 15 meses después, las confesiones del directivo de la firma, Marcelo Odebrecht, condenado a casi 20 años de prisión en su país, ya arrojan resultados que suman decenas de detenidos y una larga lista de investigados.

La caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo un impacto mundial y expuso el poder que tuvo Odebrecht al llegar con su red de sobornos, a cambio de contratos para obras públicas, a líderes políticos de países, a los que ahora hunde. PPK, como comenzaron a denominar los medios de Perú al renunciante presidente, es el primero que cae por la red de corrupción de la transnacional brasileña, pues la justicia le prohibió la salida del país por 18 meses y allanó sus propiedades. Se encuentran presos también el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; en tanto que el ex mandatario Alejandro Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos, por lo que tiene orden de captura. Por su parte, el ex gobernante Alan García es investigado y quien fuera dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori, cuyo partido fue clave en la caída de PPK, también es acusada. En total, son casi veinte los políticos detenidos en Perú, algunos prófugos y otros detenidos.

En Ecuador el panorama es casi similar, pues el vicepresidente Jorge Glas, que hasta diciembre pasado fue un líder político en ejercicio y del más alto rango en el gobierno de Correa y su sucesor Lenín Moreno, fue condenado a seis años de prisión. Junto con él, ocho funcionarios han sido sentenciados, entre ellos Ricardo Rivera y Alecksey Mosquera, quienes enfrentan juicio.

En Brasil, Odebrecht tiene al borde de la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a 12 años de prisión, por lo que su futuro se decidirá en los próximos días. Ex ministros y diputados como José Dirceu, hombre fuerte de Lula, fue condenado a 31 años de cárcel, aun cuando salió libre con una tobillera electrónica. No escapan el actual presidente Michel Temer y la ex mandataria Dilma Rousseff de una lista de aproximadamente 200 políticos de 18 partidos que recibieron dinero y se encuentran bajo investigación. Las confesiones de Marcelo Odebrecht han permitido investigar a 8 ministros de Temer, a un tercio del Senado y unos 40 diputados. Como en Perú, la trama de corrupción en Brasil afecta a casi toda la clase política.

En Colombia, las declaraciones del ex senador Otto Bula, actualmente preso por haber recibido 4.6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht, salpicaron la campaña de la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014, aun cuando no presentó pruebas documentales del financiamiento; pero Rodrigo Prieto, jefe de su campaña, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para la cancelación de 2 millones de afiches de promoción proselitista. El entramado del asunto refiere así mismo que la propia Fiscalía informó que Odebrecht había hecho aportes a la campaña presidencial de Santos y a su rival en 2014, Oscar Iván Zuloaga, del partido del ex presidente Álvaro Uribe, por lo que actualmente también es investigado.

Panamá no escapa del escándalo Odebrecht. Las sospechas de apoyo a la campaña del ex presidente Ricardo Martinelli fueron denunciadas por la embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks, por lo que ya existen varios procesos judiciales en su contra. Actualmente se encuentra bajo arresto en una cárcel de Miami, tras su captura el 12 de junio del pasado año y al mes siguiente el gobierno estadounidense le negó la libertad bajo fianza, a la espera de tramitar su extradición a Panamá.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá también había admitido, en agosto de 2016, una solicitud de asistencia judicial por parte del gobierno de Suiza para determinar si el ex presidente Martinelli había recibido sobornos de la empresa brasileña. Mientras, entre los 17 imputados identificados por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá figuran los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, así como su hermano Mario. Los dos primeros habrían recibido 6 millones de dólares de los 59 pagados como sobornos en el país itsmeño.

Venezuela no pasó lisa en esta oleada de sobornos de Odebrecht, por cuanto Nicolás Maduro habría recibido 35 millones de dólares “para su campaña” en el año 2013, según se desprende de información publicada en el diario Estadao, el cual refiere que el Ministerio Público brasileño obtuvo datos de los testimonios del ex director de la empresa Odebrecht en Venezuela Euzenando Azevedo y de los asesores Mónica Moura y Joao Santana, ligados a las campañas presidenciales de Luz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil.

Según los documentos, Maduro comenzó a liberar los pagos extraordinarios para las obras de Odebrecht menos de un mes después de ser elegido en abril de 2013. La ampliación del Metro de Caracas y un teleférico estaban en el paquete, indica el medio. De acuerdo con informaciones recabadas por la Asamblea Nacional venezolana, Odebrecht tiene 22.000 millones de dólares en obras en nuestro país.

Dichos documentos se encuentran en manos de fiscales de Brasil y Venezuela según el medio de comunicación brasileño, el cual refiere que Maduro consideró de puño y letra “muy urgente” la ejecución de pagos que no constaban en el presupuesto oficial venezolano, en retribución por los aportes que la gigante brasileña habría hecho a su campaña electoral. “A cambio de 35 millones de dólares para la campaña de 2013, Maduro daría ‘prioridad’ para que recursos extraordinarios cubriesen las obras de Odebrecht”, afirma el rotativo.

Sin embargo, el régimen guarda el más absoluto silencio sobre el particular, y solo la fiscal Luisa Ortega Díaz, luego de su sustitución y ahora en el exilio, viene denunciando la corrupción y manifiesta tener suficientes pruebas para enjuiciar a Maduro, amén de otros cargos que se le imputan, tales como violación de los derechos humanos, privación de libertad de ciudadanos, enjuiciamientos contra líderes políticos de la oposición, muertes de jóvenes y estudiantes durante las manifestaciones de la oposición.

La respuesta a las investigaciones de rigor llevadas a cabo por periodistas, tanto nacionales como extranjeros, ha sido la de deportar a los comunicadores procedentes de otros países, procedimiento ejecutado por miembros de los cuerpos de seguridad, que solo manifiestan “cumplir órdenes superiores directas y expresas de Nicolás Maduro”.

Expertos advierten que la corrupción amenaza con erosionar la fe en las instituciones y la democracia. Venezuela expresa su clamor popular y dice basta, al mismo tiempo que exige respuestas, pues de no atender sus reclamos se erosionará más aún su sistema político y en sí la democracia misma.